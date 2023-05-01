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ТАСС

Космический грузовик "Тяньчжоу-6" полетит на орбитальную станцию КНР в начале-середине мая

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Ракетоноситель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-1"
Ракетоноситель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-1"
Источник изображения: © Ju Zhenhua/Xinhua via AP

Аппарат доставит находящимся на орбите китайским космонавтам продукты питания, воду, экспериментальное оборудование

ПЕКИН, 30 апреля. /ТАСС/. Китайский грузовой космический аппарат "Тяньчжоу-6" в начале или середине мая отправится на орбитальную станцию КНР "Тяньгун". Как сообщило в воскресенье  Центральное телевидение Китая, этот полет космического грузовика станет первым после ввода в эксплуатацию станции в декабре 2022 года.

"Тяньчжоу-6" доставит находящимся на орбите китайским космонавтам продукты питания, воду, экспериментальное оборудование и другие необходимые материалы. В частности, грузовик перевезет 70 кг свежих фруктов, уточняет ТВ.

Кроме того, он транспортирует ксенон, используемый в качестве резервного топлива для электроракетного двигателя станции.

Длина грузового космического корабля "Тяньчжоу-6" составляет 10,6 м. Аппарат состоит из отсека с двигательной установкой и грузового модуля. Общий вес "Тяньчжоу-6" составляет 13,5 т. Его грузоподъемность увеличилась по сравнению с предыдущей версией с 6,9 т до 7,4 т.

Китайская станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В декабре 2022 года орбитальный объект заработал в штатном режиме. 

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Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
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