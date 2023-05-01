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Президент Литвы Науседа выступил против вступления Украины в НАТО

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Украина не может вступить в Североатлантический альянс пока не закончится вооруженный конфликт на ее территории. Об этом в интервью итальянской газете la Repubblica заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе", — сообщил литовский глава. Он подчеркнул, что сейчас нужно продумать, как действовать после завершения конфликта.

Науседа надеется, что дальнейший саммит альянса в Вильнюсе позволит выработать дорожную карту по вступлению Украины в НАТО.

Президент Литвы считает, что этот пункт будет самым сложным на повестке встречи. "Литва настаивает на амбициозной повестке дня, но некоторые страны все еще не решаются подавать Зеленскому громкие сигналы на этот счет", — отметил Неуседа.

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