Войти
ТАСС

Меркель заявила, что использовала все в попытках предотвратить конфликт на Украине

391
0
-1
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber, Pool

Бывший канцлер Германии также выступила в защиту своей политики в отношении России

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (2005-2021) заявила, что использовала все средства, которые были в ее распоряжении, чтобы попытаться предотвратить нынешний конфликт на Украине.

"Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию", - сказала Меркель, комментируя спецоперацию РФ на Украине в субботу в интервью газете Die Zeit. "То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно", - подчеркнула она. Дипломатия, как заметила экс-канцлер ФРГ, это "необходимость".

В то же время она в очередной раз выступила в защиту своей политики в отношении России. Так, Меркель назвала усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году в рамках так называемого минского процесса верными. "Я поддерживаю эти дипломатические попытки", - указала бывшая глава правительства Германии, добавив, что "очень сильно беспокоится" об Украине. "К моему большому огорчению, было довольно много тех, кто не был в этом заинтересован", - признала Меркель. В Европейском совете, например, Германия и Франция, по ее словам, предприняли усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Экс-канцлер Германии рассказала, что много разговаривала с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и нынешним Владимиром Зеленским. "Президент Зеленский очень критически отнесся к минским соглашениям. Он уже сказал это во время своей предвыборной кампании и отметил, что считает это неосуществимым", - констатировала Меркель. Она заметила, что, по мнению украинских политических лидеров, это соглашение не популярно на Украине, и его было очень трудно реализовать политическим путем.

В декабре прошлого года в интервью Die Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
28.02.2023
Хорваты: Путин прав, цель Запада — безграничная власть
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
29.11.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Макрон готов пойти навстречу России в вопросе ядерных ракет
07.11.2018
Сильнейшие в Европе: Россия возглавила рейтинг армий
05.09.2016
В Вашингтоне разыгрываются сценарии крупного конфликта (Le Monde diplomatique, Франция)
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
19.08.2009
Учебно-боевая конкуренция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:55
  • 48637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.05 17:46
  • 8
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 15:40
  • 2
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:14
  • 9
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 01.05 05:03
  • 2
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток
  • 29.04 21:16
  • 2
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России