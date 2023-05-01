Меркель заявила, что использовала все в попытках предотвратить конфликт на Украине

Бывший канцлер Германии также выступила в защиту своей политики в отношении России

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (2005-2021) заявила, что использовала все средства, которые были в ее распоряжении, чтобы попытаться предотвратить нынешний конфликт на Украине.

"Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию", - сказала Меркель, комментируя спецоперацию РФ на Украине в субботу в интервью газете Die Zeit. "То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно", - подчеркнула она. Дипломатия, как заметила экс-канцлер ФРГ, это "необходимость".

В то же время она в очередной раз выступила в защиту своей политики в отношении России. Так, Меркель назвала усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году в рамках так называемого минского процесса верными. "Я поддерживаю эти дипломатические попытки", - указала бывшая глава правительства Германии, добавив, что "очень сильно беспокоится" об Украине. "К моему большому огорчению, было довольно много тех, кто не был в этом заинтересован", - признала Меркель. В Европейском совете, например, Германия и Франция, по ее словам, предприняли усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Экс-канцлер Германии рассказала, что много разговаривала с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и нынешним Владимиром Зеленским. "Президент Зеленский очень критически отнесся к минским соглашениям. Он уже сказал это во время своей предвыборной кампании и отметил, что считает это неосуществимым", - констатировала Меркель. Она заметила, что, по мнению украинских политических лидеров, это соглашение не популярно на Украине, и его было очень трудно реализовать политическим путем.

В декабре прошлого года в интервью Die Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время". Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что слова Меркель о минских соглашениях были для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими.