В Британии начали расследование после утечки документов о подводной лодке

The Sun: в Британии начали расследование из-за схемы устройства атомной подлодки в туалете

Военно-морские силы Великобритании инициировали расследование в связи с информацией, что в одном из пабов страны были найдены документы со схемой устройства новейшей атомной подлодки HMS Anson, пишет The Sun.

Джером Старки (Jerome Starkey)

В туалете паба в городе Барроу-ин-Фернесс, графство Камбрия, были найдены секретные документы, касающиеся атомной подводной лодки Anson британских ВМС.

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"Повезло, что их не нашел какой-нибудь российский шпион", — сказал один собеседник издания.

В документах содержались подробные данные касательно гидравлической системы, которая управляет торпедными люками, рулевым управлением и плавучестью.

Документы были найдены на полу туалета в одном из местных пабов вместе с ремешком Королевского флота, который носят британские моряки.

По словам источника, в тот момент, когда были обнаружены документы, на которых стоял гриф "конфиденциально", в пабе было очень много посетителей.

На документах стояла пометка "конфиденциально", а это значит, что официальные инстанции предоставляют такие документы для ознакомления лишь "в случае подлинной необходимости", а за их утерю или публикацию может грозить ответственность.

"Это была довольно оживленная ночь. В пабе было много людей, военных и гражданских", — рассказал источник.

"Я зашел в туалет, и документы лежали на полу в кабинке вместе с ремешком. Любой мог найти их", — продолжил он.

"Повезло, что их не нашел какой-нибудь российский шпион под глубоким прикрытием".

По словам источников из ВМС Великобритании, обнаруженные документы являются частью руководства, которое в обязательном порядке есть на борту подлодки.

Все, кто работает на подлодке, так или иначе пользуются этим руководством.

В британской классификации гриф "конфиденциально" указывает на то, что документы на уровень ниже секретных.

Бывший капитан субмарины Райан Рамзи (Ryan Ramsay) сказал: "Похоже, кто-то взял документы с судна для изучения".

"Они являются частью руководства, где подробно описаны все системы подлодки".

"Когда моряки заканчивают свою квалификационную подготовку, они должны пройти по всей субмарине и продемонстрировать, что они знают все ее системы".

"Приятно видеть их приверженность тренировкам, но, вероятно, паб — неподходящее место".

Этот паб находится в пяти минутах от верфи BAE Systems, где строятся подлодки класса Astute.

Субмарина Anson стала пятым таким судном.

Она была спущена на воду в феврале и в настоящее время находится на военно-морской базе Его Величества в Клайде, Шотландия, для проведения ходовых испытаний.

Она оснащена торпедами Spearfish и ракетами Tomahawk.

Представители британского военно-морского флота называют эту подлодку частью "передового военного потенциала Великобритании" и самым совершенным противолодочным средством в мире.

Реактор подлодки рассчитан на 25 лет работы без замены ядерного топлива. И она способна обогнуть весь земной шаг, не всплывая на поверхность.

Воздух и вода производятся прямо на борту, поэтому единственным ограничением является то количество еды, которое экипаж взял с собой.

Вчера вечером представитель ВМС сообщил газете Sun, что найденные чертежи представляют собой "общие учебные документы".

"Однако мы крайне серьезно относимся ко всем вопросам безопасности и проведем расследование обстоятельств их обнаружения", — добавили они.

Два года назад газета Sun написала о том, как в мокрой куче на автобусной остановке в Кенте были найдены секретные документы оборонного ведомства.

В них содержались подробности секретных миссий британского спецназа в Афганистане после ухода американских военных.

Расследование показало, что из здания Минобороны документы вынес высокопоставленный государственный служащий Ангус Лэпсли (Angus Lapsley), которого после инцидента на короткое время лишили допуска к секретным данным.

Однако позже этот женатый отец двоих детей был назначен помощником генерального секретаря НАТО, ответственным за оборонную политику и планирование.