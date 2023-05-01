Российский военный рассказал о тактике работы с беспилотниками

Командир взвода разведки: операторы БПЛА используют тактику "карусели"

ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА Западного военного округа используют тактику "карусели" для беспрерывного ведения разведки и арткорректировки на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости командир взвода глубинной разведки ЗВО с позывным "Дукат".

Ранее сообщалось, что киевские военные сконцентрировали силы и средства для проведения контрнаступления на небольших участках Краснолиманского направления в ЛНР.

"Все зависит от погоды, а так можем работать целые сутки. То есть у нас коптеры все работают по "карусели" - один сел, другой взлетел. Все для того, чтобы заряжать аккумуляторы у нас есть - один садится, меняется аккумулятор и взлетает заново. Либо работаем двумя квадрокоптерами сразу или работаем "каруселью", - отметил боец.

Он уточнил, что основная задача разведки с помощью БПЛА вскрыть позиции противника, их орудия и передать эти данные артиллеристам для последующего уничтожения целей.