Президент Ирана считает, что военное присутствие США мешает обеспечивать безопасность Ближнего Востока

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Ибрахим Раиси в субботу заявил, что присутствие американских военных на Ближнем Востоке нарушает безопасность в регионе.

"Присутствие США мешает обеспечению безопасности региона", - сказал Раиси на совместной с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом пресс-конференции в Тегеране.

"Мы не считаем, что присутствие иностранных сил и иностранцев в регионе полезно", - заявил иранский президент.

По словам Раиси, американцы "думают о своих интересах, а не об интересах стран региона".

Он также отметил важность сотрудничества между Ираном и Ираком в сфере безопасности и других областях.