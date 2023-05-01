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Интерфакс-АВН

Президент Ирана считает, что военное присутствие США мешает обеспечивать безопасность Ближнего Востока

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Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси.
Источник изображения: © AP Photo / Iranian Presidency Office via AP

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Ибрахим Раиси в субботу заявил, что присутствие американских военных на Ближнем Востоке нарушает безопасность в регионе.

"Присутствие США мешает обеспечению безопасности региона", - сказал Раиси на совместной с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом пресс-конференции в Тегеране.

"Мы не считаем, что присутствие иностранных сил и иностранцев в регионе полезно", - заявил иранский президент.

По словам Раиси, американцы "думают о своих интересах, а не об интересах стран региона".

Он также отметил важность сотрудничества между Ираном и Ираком в сфере безопасности и других областях.

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Страны
Ирак
Иран
США
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