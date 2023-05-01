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РИА Новости

Минобороны подготовило проект постановления о рассылке повесток

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Приложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Минобороны подготовило проект о рассылке и формировании повесток через Госуслуги

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны России подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в положение о призыве на военную службу граждан РФ, согласно которому повестки теперь можно будет рассылать через госуслуги, проект опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

"В предлагаемой редакции проекта постановления с целью актуализации сведений о гражданах, подлежащих призыву на военную службу, предусматривается использование в деятельности военных комиссариатов современных информационных ресурсов и информационных систем, в том числе государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета, государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) и системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что в военных комиссариатах на основании полученных с использованием указанных ресурсов сведений, будут формироваться электронные личные дела призывников.

"Кроме того, проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, – повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде.

Повестки в электронной форме направляются в личные кабинеты граждан на порталах государственных и муниципальных услуг (функций)", - уточняется в пояснительной записке.

Повестки будут рассылаться военными комиссариатами в автоматизированном режиме.

Повестки, направленные по почте, считаются врученными под расписку в день доставки. Электронные повестки Минобороны предлагает считать врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан на порталах государственных и муниципальных услуг.

В повестке теперь также будут указывать, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу со дня её вручения запрещен выезд из РФ, а неявка без уважительной причины в течение 20 дней влечет применение в отношении таких граждан временных ограничительных мер.

Кроме того, проект постановления определяет перечень сведений, получаемых военными комиссариатами в электронной форме, для предоставления отсрочки или освобождения от призыва, а также порядок подачи жалобы в призывную комиссию гражданами, которые считают, что их права и законные интересы были нарушены.

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