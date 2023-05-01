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Интерфакс-АВН

Глава Совбеза Белоруссии оценил численность силовых структур республики в 1,5 млн человек

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Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии
Сотрудники спецназа КГБ Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Минск. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что численность силовых структур республики составляет около 1,5 млн человек в штатах мирного времени.

"Сегодня мы эти структуры все содержим в штатах мирного времени. Весь комплекс: и военные, и милиция, и Комитет госбезопасности, и пограничники, и территориальная оборона, и народное ополчение - в целом у нас будет под 1,5 млн человек, которые с оружием в руках будут защищать свою страну в случае необходимости", - заявил Вольфович журналистам во время инспекции хода проверки боеготовности ВС Белоруссии в субботу, его цитирует Минобороны Белоруссии.

Госсекретарь Совбеза республики отметил, что на данный момент "военная составляющая Беларуси содержится в штатах мирного времени, минимально необходимых для обеспечения безопасности".

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Страны
Белоруссия
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