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ТАСС

FT: все 20 переданных Украине Италией гаубиц оказались неготовыми к использованию

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Полученная вооруженными силами Украины переданная Эстонией 155-мм/39 буксируемая гаубица FH-70 с артиллерийским тягачом MAN KAT I (6x6), май 2022 года. Эстония приобрела 24 такие гаубицы с тягачами, имуществом и боекомплектами из состава германского Бунде
Полученная вооруженными силами Украины переданная Эстонией 155-мм/39 буксируемая гаубица FH-70 с артиллерийским тягачом MAN KAT I (6x6), май 2022 года. Эстония приобрела 24 такие гаубицы с тягачами, имуществом и боекомплектами из состава германского Бундесвера в 2003 году за 7 млн евро.
Источник изображения: социальные сети

Журнал The Economist ранее также сообщал о том, что МиГ-29, полученные Украиной от Польши и Словакии разбираются на запчасти, так как находятся в нелетном состоянии

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Все 20 самоходных гаубиц, которые Италия в 2023 году передала Украине, оказались не пригодны к боевым действиям. Об этом в субботу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

Как указывает издание, это не единственная проблема, возникшая с полученной Киевом от его западных союзников военной техникой, что необходимо учитывать при оценке готовности ВСУ к контрнаступлению. На прошлой неделе журнал The Economist сообщал о том, что МиГ-29, полученные Украиной от Польши и Словакии разбираются на запчасти, так как находятся в нелетном состоянии.

Правительство Словакии в марте одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. При этом заранее оговаривалось, что у трех поставляемых самолетов нет двигателей. От Польши Украина получила четыре МиГ-29, в ближайшее время Варшава должна передать Киеву еще четыре. Кроме того, обсуждается передача в распоряжение ВСУ еще шести польских МиГ-29, которые сейчас проходят техническое обслуживание.

Объемы военной помощи, которую Украина получает от Италии были засекречены итальянским правительством. Еще в 2022 году сообщалось, что от Рима Киев получит гаубицы FH-70 и самоходные артиллерийские установки М109 американского производства. Согласно неофициальной информации из разных источников, Италия планировала передать 30-60 M109 различных модификаций. 

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Страны
Италия
Польша
Словакия
США
Украина
Продукция
M109
МиГ-29
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