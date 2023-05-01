Войти
РИА Новости

Шойгу анонсировал проведение международных военно-спортивных игр в РФ

413
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом.
Источник изображения: © Vadim Savitsky

Шойгу: Россия в 2024 году примет международные военно-спортивные игры

МОСКВА, 29 апреля/ Радио Sputnik. Россия в 2024 году примет первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта (CISM), сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Такой анонс он сделал на встрече с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом.

"В августе текущего года в Москве под эгидой Совета пройдет первый международный турнир по регби-7. В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе, а также первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта", – сказал глава оборонного ведомства РФ.

Шойгу отметил, что Россия будет принимать активное участие в мероприятиях Совета и выразил надежду на высокие результаты российских участников.

"Я абсолютно убежден в том, что те чемпионаты, которые предполагает проводить Совет между довузовскими военными учебными заведениями, курсантами мы будем в этом, безусловно, активно участвовать, и надеемся, что там покажем очень хороший, достойный результат", – сказал министр.

Глава российского оборонного ведомства также поздравил Ролима Гомеса с избранием на пост президента Международного совета военного спорта и пожелал успехов в работе.

Президент Совета, в свою очередь, отметил важность работы, которая ведется в России с молодежью.

"Те шаги, которые Россия собирается предпринять в работе с молодым поколением, очень важны. Я очень благодарен за вашу инициативу. Совет входит в новую эру, и Россия играет важную роль в этом", – сказал Ролим Гомес.

Сергей Шойгу напомнил, что Россия вступила в Международный совет военного спорта на Генеральной ассамблее, которая прошла в 1991 году в Танзании. В том же году российские военнослужащие приняли участие в семи чемпионатах мира.

Радио Sputnik также сообщило, что Шойгу проинспектировал работу оборонного завода в Калужской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Танзания
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.03.2023
Шойгу: в 2023 году планируется набрать около 18 тыс. курсантов и слушателей в военные вузы
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
07.09.2016
Россия и Танзания подписали соглашение о военном сотрудничестве
07.09.2016
Шойгу: соглашение с Танзанией послужит развитию отношений в ВТС
26.08.2013
ОАО «НПО «Базальт» готово обеспечить потребности Минобороны в кратном увеличении учебных стрельб
13.11.2012
К оружию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:55
  • 48637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.05 17:46
  • 8
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 15:40
  • 2
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:14
  • 9
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 01.05 05:03
  • 2
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток
  • 29.04 21:16
  • 2
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России