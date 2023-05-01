Шойгу анонсировал проведение международных военно-спортивных игр в РФ

Шойгу: Россия в 2024 году примет международные военно-спортивные игры

МОСКВА, 29 апреля/ Радио Sputnik. Россия в 2024 году примет первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта (CISM), сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Такой анонс он сделал на встрече с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом.

"В августе текущего года в Москве под эгидой Совета пройдет первый международный турнир по регби-7. В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе, а также первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта", – сказал глава оборонного ведомства РФ.

Шойгу отметил, что Россия будет принимать активное участие в мероприятиях Совета и выразил надежду на высокие результаты российских участников.

"Я абсолютно убежден в том, что те чемпионаты, которые предполагает проводить Совет между довузовскими военными учебными заведениями, курсантами – мы будем в этом, безусловно, активно участвовать, и надеемся, что там покажем очень хороший, достойный результат", – сказал министр.

Глава российского оборонного ведомства также поздравил Ролима Гомеса с избранием на пост президента Международного совета военного спорта и пожелал успехов в работе.

Президент Совета, в свою очередь, отметил важность работы, которая ведется в России с молодежью.

"Те шаги, которые Россия собирается предпринять в работе с молодым поколением, очень важны. Я очень благодарен за вашу инициативу. Совет входит в новую эру, и Россия играет важную роль в этом", – сказал Ролим Гомес.

Сергей Шойгу напомнил, что Россия вступила в Международный совет военного спорта на Генеральной ассамблее, которая прошла в 1991 году в Танзании. В том же году российские военнослужащие приняли участие в семи чемпионатах мира.

Радио Sputnik также сообщило, что Шойгу проинспектировал работу оборонного завода в Калужской области.