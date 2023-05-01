Шойгу анонсировал проведение международных военно-спортивных игр в РФ

Шойгу: Россия в 2024 году примет международные военно-спортивные игры
МОСКВА, 29 апреля/ Радио Sputnik. Россия в 2024 году примет первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта (CISM), сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Такой анонс он сделал на встрече с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом.
Шойгу отметил, что Россия будет принимать активное участие в мероприятиях Совета и выразил надежду на высокие результаты российских участников.
"Я абсолютно убежден в том, что те чемпионаты, которые предполагает проводить Совет между довузовскими военными учебными заведениями, курсантами – мы будем в этом, безусловно, активно участвовать, и надеемся, что там покажем очень хороший, достойный результат", – сказал министр.
Глава российского оборонного ведомства также поздравил Ролима Гомеса с избранием на пост президента Международного совета военного спорта и пожелал успехов в работе.
Президент Совета, в свою очередь, отметил важность работы, которая ведется в России с молодежью.
Сергей Шойгу напомнил, что Россия вступила в Международный совет военного спорта на Генеральной ассамблее, которая прошла в 1991 году в Танзании. В том же году российские военнослужащие приняли участие в семи чемпионатах мира.
Радио Sputnik также сообщило, что Шойгу проинспектировал работу оборонного завода в Калужской области.