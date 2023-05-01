Украинские военные провели учения на границе с Белоруссией

В ходе маневров отрабатывалось взаимодействие между структурными подразделениями в условиях, "приближенных к боевым действиям", сообщили в пресс-службе 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Учения украинских военных прошли у границы с Белоруссией. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе 120-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На северном направлении была проведена совместная штабная тренировка подразделений 120-й отдельной бригады территориальной обороны, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины в полосе группировки сил обороны города Киева, которые привлекаются к выполнению задач по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении на странице подразделения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что в ходе учений отрабатывалось взаимодействие между структурными подразделениями в условиях, "приближенных к боевым действиям". Кроме того, отдельное внимание уделили эвакуации военнослужащих.

В текущем году Украина не раз заявляла о проведении учений на границе с Белоруссией. В частности, в конце января заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил о проведении на границе маневров с использованием бронетехники. 13 февраля о "контрдиверсионных учениях" возле границы с привлечением военной техники и беспилотников сообщала Служба безопасности Украины. 21 февраля об учениях ВСУ в Чернобыльской зоне сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.