Чехия и Словакия поддержат вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.

Власти Чехии и Словакии заявили о намерении поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс, когда придет время. Об этом информирует словацкий портал teraz.sk.

"Чехия и Словакия как страны-члены НАТО высказали готовность интенсифицировать свою поддержку амбициям Украины стать членом альянса, когда позволят условия, говорится в документе", - указывает портал.

Намерение связано, как ранее указывал чешский лидер Петр Павел, с желание поддержать "суверенное право Украины определять собственное будущее".

"Они также согласились с тем, что суверенная, демократическая и свободная Украина является одним из ключевых факторов в обеспечении безопасности и стабильности в Европе", - отмечает издание.

Ранее 28 апреля главы Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова побывали в Киеве с визитом и встретились там с Владимиром Зеленским.

Ранее в апреле принять Украину в НАТО пообещал генсек альянса Йенс Столтенберг.