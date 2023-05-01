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ТАСС

ЕС выделит Украине дополнительно €1 млрд на нужды экстренного восстановления

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Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что на данный момент на восстановление экономики страны потребуется в общей сложности €411 млрд

СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. /ТАСС/. ЕС выделит дополнительно €1 млрд на нужды экстренного восстановления Украины. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС.

"Что касается Украины, Евросоюз привлечет дополнительно €1 млрд для нужд экстренного восстановления, финансовые потребности которого составляют €14 млрд", - сказал он.

Он также подчеркнул, что на данный момент на восстановление экономики страны потребуется в общей сложности €411 млрд. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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