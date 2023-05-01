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ТАСС

Корвет "Резкий" планируют передать Тихоокеанскому флоту летом, перед днем ВМФ

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Корвет проекта 20380 "Резкий"
Корвет проекта 20380 "Резкий".
Источник изображения: © Фото : Амурский судостроительный завод

Первый замгендиректора АСЗ Михаил Боровский также доложил начальнику управления кораблестроения главного командования ВМФ РФ Ильясу Шигапову о готовности к закладке корабля "Ретивый"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новейший многоцелевой корвет проекта 20380 "Резкий" планируется передать Тихоокеанскому флоту (ТОФ) летом 2023 года перед днем Военно-морского флота (ВМФ). Об этом в субботу сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Как отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале корпорации, Амурский судостроительный завод (АСЗ) посетил начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ РФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, который провел совещание по проблемным вопросам строительства с директором департамента гособоронзаказа ОСК Вячеславом Господиновым и руководством предприятия, а также ознакомился с ходом работ по строительству военных заказов.

"В ходе совещания особое внимание было уделено готовности корвета "Резкий". В настоящее время он продолжает прохождение государственных испытаний. В планах предприятия передать корвет Тихоокеанскому флоту летом 2023 года, перед днем ВМФ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщили в ОСК, во время посещения стапельного цеха завода первый замгендиректора АСЗ Михаил Боровский доложил Шигапову о готовности к закладке корабля "Ретивый".

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что приемка корабля "Резкий" государственной комиссией и его передача ТОФ запланирована на последние дни мая 2023 года. Передача корвета неоднократно переносилась, его планировалось сдать к празднованию Дня Победы в 2022 году.

Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный по КБ "Алмаз" на АСЗ для ТОФ. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021 года, в ноябре того же года был отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Корабли проекта 20380 несут по восемь противокорабельных ракет "Уран-М". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385. 

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ТОФ
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