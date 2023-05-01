Шойгу отметил важность принципа аполитичности Международного совета военного спорта

Глава Минобороны РФ отметил, что CISM многое делает для укрепления дружбы между военнослужащими разных государств

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве с президентом Международного совета военного спорта (CISM) полковником Ролимом Гомесом отметил важность аполитичности совета, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Международный совет военного спорта объединяет военнослужащих из 140 стран. Являясь третьей по величине спортивной организацией в мире, совет последовательно придерживается принципов аполитичности, честной борьбы и спортивного товарищества, многое делает для укрепления дружбы между военнослужащими разных государств. Это особенно важно сейчас, когда деструктивные силы пытаются исключить Россию из всех международных спортивных федераций", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ поздравил Гомеса с избранием на пост президента Международного совета военного спорта и пожелал успехов в работе. Представитель Бразилии Ролим Фильхо Нильтон Гомес стал новым президентом CISM по итогам голосования, которое прошло в четверг в Москве в рамках 78-й генеральной ассамблеи организации.

Шойгу напомнил, что Россия вступила в Международный совет военного спорта на генеральной ассамблее, которая прошла в 1991 году в Танзании. В том же году российские военнослужащие приняли участие в семи чемпионатах мира. Еще через год в Санкт-Петербурге впервые прошел организованный советом чемпионат мира среди военнослужащих по современному пятиборью.

С момента вступления в организацию в России проведено 14 чемпионатов мира, зимние Всемирные военные игры в 2017 году, Всемирные курсантские игры в 2022 году, Европейская конференция в 2000 году и Генеральная ассамблея 2023 года. На Всемирных военных играх и чемпионатах мира среди военнослужащих российскими участниками завоеваны 2 393 медали (961 золотая, 739 серебряных и 693 бронзовых).