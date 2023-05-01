Войти
ТАСС

Шойгу отметил важность принципа аполитичности Международного совета военного спорта

395
0
0
Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава Минобороны РФ отметил, что CISM многое делает для укрепления дружбы между военнослужащими разных государств

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве с президентом Международного совета военного спорта (CISM) полковником Ролимом Гомесом отметил важность аполитичности совета, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Международный совет военного спорта объединяет военнослужащих из 140 стран. Являясь третьей по величине спортивной организацией в мире, совет последовательно придерживается принципов аполитичности, честной борьбы и спортивного товарищества, многое делает для укрепления дружбы между военнослужащими разных государств. Это особенно важно сейчас, когда деструктивные силы пытаются исключить Россию из всех международных спортивных федераций", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ поздравил Гомеса с избранием на пост президента Международного совета военного спорта и пожелал успехов в работе. Представитель Бразилии Ролим Фильхо Нильтон Гомес стал новым президентом CISM по итогам голосования, которое прошло в четверг в Москве в рамках 78-й генеральной ассамблеи организации.

Шойгу напомнил, что Россия вступила в Международный совет военного спорта на генеральной ассамблее, которая прошла в 1991 году в Танзании. В том же году российские военнослужащие приняли участие в семи чемпионатах мира. Еще через год в Санкт-Петербурге впервые прошел организованный советом чемпионат мира среди военнослужащих по современному пятиборью.

С момента вступления в организацию в России проведено 14 чемпионатов мира, зимние Всемирные военные игры в 2017 году, Всемирные курсантские игры в 2022 году, Европейская конференция в 2000 году и Генеральная ассамблея 2023 года. На Всемирных военных играх и чемпионатах мира среди военнослужащих российскими участниками завоеваны 2 393 медали (961 золотая, 739 серебряных и 693 бронзовых). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
Танзания
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
19.08.2021
Шойгу лично обкатал трассу для "Танкового биатлона" на танке Т-80
02.09.2020
«Оборонка» обороне
30.07.2020
Более 28 тыс. образцов вооружений и техники могут быть представлены на форуме "Армия-2020"
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
16.09.2016
Война в Сирии — витрина российского оружия (Aftenposten, Норвегия)
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:55
  • 48637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.05 17:46
  • 8
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 15:40
  • 2
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:14
  • 9
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 01.05 05:03
  • 2
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток
  • 29.04 21:16
  • 2
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России