Абхазия заявила о всецелой поддержке действий России на Украине

Как отметил глава МИД Инал Ардзинба, республика "рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Абхазия полностью поддерживает действия российской стороны в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в субботу глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

"Мы всецело разделяем позицию нашего союзника - Российской Федерации, поддерживая решение руководства России о проведении специальной военной операции. Власть на Украине захватили бандиты и неонацисты. На протяжении восьми лет они осуществляли теракты против русских на юго-востоке Украины", - сказал министр.

Абхазия, по словам главы МИД, "рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений". "Такой системы, где будет обеспечено уважение прав народов, в том числе малых народов, уважение их самобытности и исторической судьбы", - пояснил он.

Ардзинба обратил внимание на то, что добровольцы из Абхазии также принимают участие в боевых действиях на российской стороне, "приближая достижение целей СВО".