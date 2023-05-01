Президенты Словакии и Чехии поддержали суверенитет Украины в декларации

Стороны намерены оказывать Киеву всяческую помощь в урегулировании конфликта на его условиях

БРАТИСЛАВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президенты Словакии и Чехии Зузана Чапутова и Петр Павел, находящиеся с визитом на Украине, в совместной с президентом Владимиром Зеленским декларации поддержали суверенитет и территориальную целостность этой страны. Об этом сообщило в субботу информационное агентство TASR.

Словакия и Чехия, согласно агентству, будут оказывать Украине всяческую помощь в урегулировании военного конфликта на ее условиях. Они поддержат ее в реализации планов вступления в Евросоюз и НАТО. "Суверенное право Украины - определять свое будущее и самой выбирать меры безопасности", - процитировало агентство слова Павела, который в субботу посещает город Днепр на востоке Украины.

Павел стал первым главой иностранного государства, который во время военного конфликта прибыл на восток Украины. Он встретился с председателем Днепропетровской областной государственной администрации Сергеем Лысаком. Речь шла о помощи Чехии в восстановлении этого региона Украины.