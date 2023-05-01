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ТАСС

Пригожин считает, что ВСУ пока не собираются "идти на танках в Москву"

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Источник изображения: EPA-EFE/ OLEG PETRASYUK

При этом основатель ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что "Бахмут надо брать"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал не бояться, что сейчас "кто-то придет на танках в Москву", и выразил убежденность, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) таких планов на текущий момент нет.

"Сегодня идет война. И никогда мир не остановится перед тем, чтобы расчленить Россию на части. И поэтому либо мы сейчас дадим отпор, либо страны под названием Российская Федерация, может оказаться, не будет. И поэтому сейчас надо сопротивляться", - отметил он в опубликованном в субботу видеоинтервью журналисту Семену Пегову.

При этом Пригожин подчеркнул, что сейчас не стоит бояться, что "кто-то придет на танках в Москву". "Никто идти в Москву не собирается, Бахмут надо брать", - добавил он.

При этом, по его словам, все рассказы о том, что американцы при наступлении уговорят украинцев остановиться, несправедливы. "И может быть, [президент Украины Владимир] Зеленский выйдет и скажет, что дальше не надо идти, - поляки пойдут, кто угодно пойдет. Да кому Россией не полакомиться-то. В нашей истории сколько раз это было. И каждый раз доходили до Москвы, а потом разворачивались", - резюмировал он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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