В России в 2024 году пройдут международные военно-спортивные игры

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, военный спорт "показывает, что военные могут не только воевать на поле боя, но и мирно соревноваться на спортивных аренах"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия в следующем году примет первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта (CISM), сообщил в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в Москве с президентом CISM полковником Ролимом Гомесом.

"В августе текущего года в Москве под эгидой Совета пройдет первый международный турнир по регби-7. В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе, а также первые Всемирные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта", - сказал министр.

"На сегодняшний день считаем крайне важным наше проактивное сотрудничество и участие во всех мероприятиях и во всех соревнованиях, которые проводятся CISM. И здесь я хотел бы отдельно отметить заслуги всех тех, кто очень внимательно и очень основательно занимается продвижением военного спорта", - сказал Шойгу.

По словам министра, военный спорт "показывает, что военные могут не только воевать на поле боя, но и мирно соревноваться на спортивных аренах".

По окончании встречи министр обороны РФ вручил Гомесу в качестве подарка сувенирный палаш.