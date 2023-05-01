Bild: специалисты Бундесвера обучают украинский спецназ в Германии

По сведениям газеты, спецназ обучают тактике уличных боев, что, по оценке издания, может говорить о подготовке Киева к проведению операций в населенных пунктах

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) обучают в Германии украинские силы специального назначения для контрнаступления, которое готовит Киев в зоне проведения СВО. Подготовка проходит на более чем 10 базах ВС ФРГ, сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на источники.

Ранее было известно, что немецкие военные специалисты учат украинцев управлять танками Leopard и самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000, а также оказывать первую медицинскую помощь.

Как пишет Bild, спецназ обучается тактике уличных боев, что, по оценке издания, по всей видимости, говорит о подготовке Киева к проведению операций в населенных пунктах. Кроме того, украинские военные проходят подготовку к штурму хорошо укрепленных позиций потенциального противника, а также действиям в тылу.

Речь идет о не менее чем 1 тыс. украинских военнослужащих, которые обучаются в Германии. По меньшей мере 100 из них учат управлению немецкими танками.

Как отмечает газета, в Минобороны ФРГ сдержанно оценивают возможный успех готовящегося контрнаступления, ожидают лишь "ограниченных прорывов" на линии фронта.