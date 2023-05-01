Британцы о "китайской угрозе": отличный сценарий для фильма о Бонде!

"Для дубинки момент упущен". Читатели The Telegraph высказались о "китайской угрозе"

Китай угрожает западной демократии. Поэтому Лондону пора отказаться от "мягкости" по отношению к Пекину и вооружиться "дубинкой", считает автор статьи The Telegraph. Читатели, однако, высмеяли высказывания журналиста: "Для дубинки момент упущен, самое время затариваться пластырями".

Речь министра иностранных дел Джеймса Клеверли о Китае может войти в историю — пусть и совершенно не за то, за что следует. В комментариях, опубликованных непосредственно перед его официальным выступлением во вторник вечером, Клеверли призвал Китай рассказать всю правду о «величайшем наращивании военной мощи в мирное время» и предостерег Пекин от «трагического просчета». Правда, как ни парадоксально, он тут же подчеркнул, что Великобритания ни в коем случае не должна разрывать с ним связь. «Отвернуться от Китая — значит отвернуться от решения главных проблем человечества», — заявил он.

Это верный признак, что британское правительство так и не сделало никаких выводов — ни из длинного перечня лжи Коммунистической партии Китая (КПК) и разоблаченных в пандемию нарушений, ни из судьбы Тибета, Внутренней Монголии, Гонконга и Синьцзяна, ни из грубых империалистических замашек Пекина аннексировать Тайвань.

Китай активно ведет асимметричную войну с США, наращивая арсеналы оружия — от лазеров и «роев» беспилотников до ядерных боеголовок и гиперзвуковых ракет, способных решить исход полномасштабного ядерного противостояния. Единственная причина обзаводиться таким оружием — это подготовка к будущей конфронтации с Западом. И это наглядное доказательство, кого они считают свои подлинным врагом.

Некоторые возразят, что проблему ядерного распространения без участия Китая не решить. Но претензии Пекина на мировое господство, на смену приходящему в упадок Западу подкрепляются именно масштабным распространением ядерного оружия. Неужели Британия изменит это в одиночку, продолжив «дальнейшее сотрудничество»?

Ошибочное убеждение, что борьба с глобальным потеплением также требует сотрудничества с Пекином, коренится в том же отрыве от реальности. Си Цзиньпин не может без угля, поэтому в его представлении «чистая энергия» — это завозить геостратегические объемы нефти и газа из России и Ирана. Покуда Си у власти, ждать серьезного сокращения выбросов в Китае попросту неоткуда.

Британское правительство также всячески подчеркивает важность дальнейшего сотрудничества с Китаем в предотвращении будущих пандемий. Однако когда началась вспышка коронавируса, Пекин сознательно проигнорировал свои обязательства в соответствии с международными медико-санитарными правилами и водил Всемирную организацию здравоохранения за нос насчет передачи вируса от человека к человеку. Причем это продолжалось достаточно долго, чтобы вирус распространился по всему миру. Китай по-прежнему отказывается делиться ключевыми данными о нем, и не исключено, что следующая пандемия разразится опять же в Китае, а КНР снова попытается спустить все на тормозах.

Короче говоря, складывается ощущение, что Британия сознательно отрицает жестокую правду о Китае.

И это речь еще не заходила о его жестокости дома! За много лет до путча в Гонконге Пекин уверял одного высокопоставленного гостя из Великобритании, что пытки в китайской судебной системе незаконны. Но когда тот вручил им их же собственный полицейский вестник, где сообщалось о сотнях случаев пыток в одном лишь прошлом году в одной единственной провинции, те ничего не ответили.

По меткому выражению Риши Сунака, «Китай сознательно борется за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти». Но вместо того, чтобы сделать буквально напрашивающиеся выводы, британское правительство самому себе наперекор упрямо медлит с решением серьезнейшей проблемы безопасности за всю историю мировой общественности.

Прав был Бодлер: «Величайшая уловка дьявола — это убедить всех в том, что его не существует». Пришло время круто обновить внешнюю политику: к честному диалогу присовокупить еще и большую дубинку.

Автор: Мэтью Хендерсон (Matthew Henderson) — научный сотрудник Совета по геостратегии

Комментарии читателей

Keith Mills

Для дубинки момент упущен, самое время затариваться пластырями.

M Hope

Отличный сценарий для следующего фильма о Бонде!

Chris Ineson

Они нас подкосили коронавирусом. А мы еще и сами себя ослабили карантинами и бесполезной и опасной вакциной. СМИ это не освещают, потому что новоявленный фермер Билл Гейтс им приплачивает, чтобы они не лезли.

Al Murt

Зла не хватает. Нами управляет жалкая кучка дебилов! Они унаследовали процветающий мир — обеспеченный продовольствием, энергией, со здоровыми гражданами. А они, жадные до наживы, все уничтожили. Следующая война будет поистине ужасной!

Rajiv Mukerjee

Ничего, незапланированный визит пары британских канонерок наставит их на путь истинный!

Tony Vines

Западу всего лишь нужно перестать покупать китайские товары. Они не смогут построить свою военную машину без наших денег. А нам как-нибудь придется обойтись без китайских товаров. Человеку вообще для жизни нужно очень мало — можно сказать, всего ничего.

Skeptiker Because

А вы вообще задумывались, что Китай ощущает от Запада такую же угрозу, что и мы от него?

Neil Motherwell

А вы перестаньте покупать китайское барахло, только и всего. Нужно объявить массовый бойкот их промышленности.

Geoff Winn

Где же Уинстон, когда он так нужен?

Geoff Winn

Наши лидеры только и мечтают, что об экономическом прянике, которым их манит Китай, а до британского народа и его интересов им и дела нет.

Dickie Lee

Запад оказался в ситуации, когда ему всерьез не хватает промышленных мощностей. А все потому, что наша элита сама перевела все наши заводы в Китай.

В обеих мировых войнах наши заводы переходили на военные рельсы.

На что же надеяться теперь, когда наша элита набивает себе карманы за счет нашей безопасности?

Jason Irwin

НАТО вплотную приблизилась к России, а США выстроили целый ряд баз вокруг Тихого океана, чтобы окружить Китай. Неужели мы думали, что они никак не отреагируют?

David Goldsby

Реальность такова, что Запад воюет с Россией и Китаем, потому что те не согласились на Единое мировое правительство в соответствии с повесткой ООН.