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РИА Новости

Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец

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Российский военнослужащий: артиллерия ВСУ вынуждена располагаться у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинская артиллерия из-за активного наступления ВС России вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения, где становится легкой мишенью, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Кречет", боец реактивного дивизиона Первого армейского корпуса.

На Авдеевском направлении украинское артиллерийское орудие удалось уничтожить всего в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Видео поражения есть у РИА Новости.

"Из-за активных наступательных действий российской армии и необходимости поражать наши приходящие подкрепления, да и бороться с нашими установками, украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся легкими мишенями", — рассказал "Кречет".

Их легко засечь, несмотря на попытки замаскироваться, и не составляет труда нанести им огневое поражение, подчеркнул собеседник агентства.

"На видео можете видеть, как прекрасно с этим справляется наш "Град". Похоже, что порох рванул, задымило серьезно", — добавил он.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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1 комментарий
№1
01.05.2023 13:02
Цитата, q
"Из-за активных наступательных действий российской армии и необходимости поражать наши приходящие подкрепления, да и бороться с нашими установками, украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся легкими мишенями", — рассказал "Кречет".

Странный какой-то Кречет и заявления у него странные...
В камом месте российская армия активно наступает больше километра в день?
Для этого не нужно артиллерию на передок выводить, это какая-то глупость несусветная, максимум могут лёгкие 60мм  миномёты подтянуть.

Главные силы артиллерии ВСУ ведут огонь с дистанции 30-50 км и по заявлениям офицеров с передовой до сих пор  имеют преимущество в контрбатарейной борьбе за счёт современных высокоточным реактивных снарядов...

Достаётся конечно и им, но отсутствие господства ВКС в воздухе не позволяет массово выносить артиллерию ВСУ на позициях и на марше...
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