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РИА Новости

Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой

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Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат российских вооруженных сил во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой в ДНР сбил коптер украинских вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости.

Во время проведения воздушной разведки на Авдеевском направлении российский беспилотник обнаружил украинский дрон китайского производства модели DJI Mavic 3. Российский коптер с целью перехвата БПЛА противника вступил с ним в воздушный бой. Маневрируя своим коптером в специальном режиме, российский оператор воспользовался тактикой воздушного тарана и с помощью своего летательного аппарата нанес украинскому дрону удар в его верхнюю полусферу, тем самым повредив лопасти аппарата противника и спровоцировав его падение.

После этого успешно проведенного тарана украинский коптер потерял управление и рухнул на землю.

Российский дрон остался в небе и продолжил выполнение задания командования, связанное с корректировкой артиллерийского огня по позициям украинских боевиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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