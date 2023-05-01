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РИА Новости

Военные показали, как ЗРК "Тор-М2" в движении уничтожил украинскую "Фурию"

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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинский беспилотник "Фурия" в движении, уходя от обстрела

ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два украинских беспилотника, по одному из которых пришлось работать в движении, маневрируя из-за ответного огня противника, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Колдун".

"Мы в штатном режиме вышли работать, обнаружили воздушную цель, которая вела разведку наших подразделений, соответственно, доложили параметры и по ней отработали", - сказал "Колдун".


По его словам, первым сбитым БПЛА оказалась "Фурия" украинского производства. Вторую цель пришлось поражать на ходу, уходя от артиллерийского огня украинских войск. Пуск ракеты производился в движении, расчет успешно выполнил поставленную задачу, сообщил собеседник агентства.

"Здесь раскрылась ещё одна особенность этой машины, которую заложили конструкторы. Это работа в движении", - сказал военный.

По его словам, второй сбитый аппарат был аналогичным "Фурии" разведывательным БПЛА.

ЗРК "Тор-М2" предназначен для отражения массированных ударов высокоточного оружия. Это единственный в мире комплекс, который способен гарантированно поражать воздушные цели на ходу, что позволяет быстро менять позицию и сразу же уходить от ответного огня противника.

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Продукция
Tор-М2
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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