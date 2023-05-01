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США начнут работу над системой РЭБ для замены отправленных на Украину M113

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Источник изображения: 7th Army Joint Multinational Training Command / wikimedia.org

Боевая демонстрация прототипа комбинированной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), кибербезопасности и радиотехнической разведки Terrestrial Layer System (TLS) для платформы Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) должна состояться в 2024 году. Об этом сообщает Defense News.

Согласно изданию, TLS, работы над которой планируют начать США, предназначена для повышения ситуационной осведомленности солдат на поле боя, а также предоставляет им средства противодействия или уничтожения вражеских сетей связи. «Армия пытается усилить свой арсенал радиоэлектронной борьбы для крупномасштабных сражений с Китаем или Россией после многих лет сосредоточения внимания на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом», — говорится в публикации.

Defense News напоминает, что AMPV заменят бронетранспортеры M113 времен войны во Вьетнаме, сотни которых были отправлены на Украину. Так, AMPV имеет общие компоненты с армейской боевой техникой, включая гаубицы, что, по словам представителей Пентагона, упростит логистику и требования к техническому обслуживанию перспективных машин.

В октябре прошлого года издание The Drive сообщило, что американские военные захотели ускорить процесс покупки новых бронетранспортеров AMPV. По словам генерал-майора армии США Гленна Дина, военные получили 130 бронетранспортеров из планируемых 2900.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Проекты
AMPV
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