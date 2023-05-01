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РИА Новости

"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков

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Стенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

"Ростех": корпорация освоит производство новейших истребителей танков и бронетранспортеров

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Как отметили в госкорпорации, с Минобороны заключены дополнительные госконтракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники.

"С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по ГОЗ. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф", — заявили в "Ростехе".

Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. Эту боевую машину могут транспортироваться кораблями и самолетами, а десантироваться — посадочным и парашютным способами. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час.

Государственные испытания истребителя танков завершились летом прошлого года.

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Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БРЭМ-Л
БТ-3Ф
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Курганмашзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
01.05.2023 04:30
Да лучше бы они в серию пустили ПТРК Корнет на шасси БМП-3, пользы было бы больше.
0
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№2
01.05.2023 05:03
Через 80 лет будут доставать затопленные в воронки от 500тн планирующих АБ западной БТТ, а самоходки выплывут на край воронки. Единственное жаль, пушечку бы родную от Т-14 на самоходку, 1000 машин построят факт, решили пойти израильским путем после поляков с их барсучьей самоходкой.
0
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