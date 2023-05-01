"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков

"Ростех": корпорация освоит производство новейших истребителей танков и бронетранспортеров

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. "Курганмашзавод" внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Как отметили в госкорпорации, с Минобороны заключены дополнительные госконтракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники.

"С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по ГОЗ. В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф", — заявили в "Ростехе".

Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. Эту боевую машину могут транспортироваться кораблями и самолетами, а десантироваться — посадочным и парашютным способами. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час.

Государственные испытания истребителя танков завершились летом прошлого года.