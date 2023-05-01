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ТАСС

Российские подразделения в мае получат новый носимый детектор беспилотников

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БПЛА
БПЛА.
Источник изображения: D-Russia.ru

При размещении в пункте временной дислокации возможно объединение нескольких тактических комплексов в единую сеть, рассказал источник в ОПК

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Новый носимый тактический комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Синица" в течение мая поступит в подразделения Вооруженных сил (ВС) России для контрольной эксплуатации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Станция представляет собой носимый на разгрузочном жилете комплекс для пеших и мобильных групп, в который входит модуль носителя и набор сменных модулей, дающий носителю широкие возможности по конфигурированию комплекса под конкретную задачу. Диапазон рабочих частот - 2 400, 5 200, 5 800 МГц. В мае планируется поставка контрольной партии в вооруженные силы", - сказал он.

По его данным, разработка может обнаруживать БЛА на дистанции до 2000 м в секторе 120 градусов. Устройство работает от одного аккумулятора не менее 120 минут и имеет возможность питания от стационарной сети. При этом устройство позволяет устанавливать дополнительно два типа модулей подавления БЛА, работающих в диапазонах частот 433 - 1 600 МГц и 2 400 - 5 800 МГц и блокирующих каналы управления и навигации дронов.

"При размещении в пункте временной дислокации возможно объединение нескольких тактических комплексов в единую сеть для обеспечения сектора обнаружения в 360 градусов или увеличения зоны обнаружения БЛА по фронту", - добавил собеседник агентства. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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