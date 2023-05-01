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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ России

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Корабль будет находиться в Средиземном море примерно два месяца с периодическим базированием в Тартусе, сообщил близкий к Военно-морскому флоту источник

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Многоцелевой фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота возглавил постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к Военно-морскому флоту (ВМФ).

"Фрегат "Адмирал Горшков" после недавнего форсирования Суэцкого канала возглавил Средиземноморскую эскадру ВМФ России", - сказал первый из них. По словам второго, корабль будет находиться в Средиземном море "ориентировочно два месяца с периодическим базированием в сирийском Тартусе", где находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Носитель ракет "Калибр-НК", "Оникс" и гиперзвуковых "Цирконов" фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход 4 января 2023 года. В частности, в феврале фрегат представлял Россию на совместных военно-морских учениях с кораблями ВМС ЮАР и Китая. До похода корабль принимал участие в испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Ранее источник, близкий к ВМФ РФ, сообщал ТАСС, что фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович" Черноморского флота после боевой службы в составе российской Средиземноморской эскадры пройдет плановый ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Предполагается, что ремонт продлится два месяца. 

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