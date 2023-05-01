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ИноСМИ

В Италии заявили о "сложной шахматной партии" между Россией и Китаем

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Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Источник изображения: © POOL

Il Giornale: Россия и Китай начали между собой сложную шахматную партию

За ширмой "дружбы без границ" Россия и Китай ведут "сложную шахматную партию, пишет Il Giornale. Москва не до конца доверяет Пекину, но ей придется найти баланс и сохранить с ним дружбу.

Джан Микалессин

Телефонный звонок продлевает жизнь. Это касалось как Массимо Лопеса (Massimo Lopez), попросившего сделать последний звонок перед расстрелом в знаменитой рекламе 90-х годов, так касается сейчас Украины, России и Китая, которые крайне заинтересованы, каждый по своим причинам, в поиске альтернативы конфликту, бушующему от Херсона до Донбасса. Украина, как стало понятно, опасается, что у нее нет ни достаточного количества людей, ни необходимого вооружения для начала широко анонсированного весеннего наступления. Россия, хотя и уверена в прочности двойных и тройных линий обороны, укрепленных по всему тылу, уже поняла, что боевые действия – это всегда великая неизвестность. Именно по этой причине Москва предпочла бы избежать кровавой и непредсказуемой конфронтации с новым западным оружием и обученными НАТО украинскими военными. Кроме того, есть Китай. Для Китая играть новую для себя роль международного переговорщика важно не только для противостояния с Соединенными Штатами, но и для завоевания внимания Европы, которая за эти 14 месяцев конфликта отдалилась от китайского дракона, вновь сплотилась с Вашингтоном и укрепила НАТО.

В паутине сходящихся интересов, созданной в среду телефонным разговором между председателем КНР Си Цзиньпином и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, позиция Кремля остается самой сложной и самой противоречивой. Вчера, комментируя разговор китайского и украинского лидеров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Си Цзиньпин никогда не обсуждал с Владимиром Путиным вопрос восстановления Украины в границах 1991 года. Это разъяснение призвано приглушить энтузиазм, который вызвал обнародованный самим Пекином фрагмент телефонного разговора. Согласно этому отрывку, Си будет способствовать "началу переговоров, восстановлению и сохранению мира, признанных границ и суверенитета каждой страны". В упоминании "признанных границ" и "суверенитета каждой страны" Кремль усматривает неуместную отсылку к переговорам, в центре которых стоит возвращение Крыма или территорий, присоединенных в конце сентября. С точки зрения Москвы, эти переговоры нельзя начинать до тех пор, пока весь Донбасс не окажется под ее контролем. Кроме того, касаться они могут, самое большее, территорий Херсонской и восточной части Запорожской области. Как бы Кремль ни был вынужден искать дружбы и союзничества Си Цзиньпина, он, конечно, не рад стать инструментом переговоров, противоречащих его собственным интересам.

С российской точки зрения, переговоры по китайскому сценарию полезны и выгодны лишь до тех пор, пока они помогают подчеркнуть образ воинственной Америки, подпитывают стремление европейских стран к переговорам и отдаляют их от берегов североатлантического альянса. Китайское посредничество в то же время может таить в себе подвох, если оно вынудит Москву принять идею переговоров чересчур преждевременно, учитывая наступательную способность войск, которые, участвуя в кровавом противостоянии в Артемовске, все еще далеки от того, чтобы добраться до Славянска, Краматорска и других донецких территорий, пока еще находящихся в руках Украины. И здесь возникает следующая проблема: Москва не до конца доверяет своему китайскому союзнику. Этот союзник важен и необходим в том, что касается продажи нефти, газа и других ресурсов, однако в вопросе ценообразования он действует очень осторожно, а ещё отказывается поставлять России оружие и стратегические компоненты, которые могут привести в действие американский санкционный капкан.

Одним словом, за ширмой превозносимой "дружбы без границ" разыгрывается сложная шахматная партия, в которой Кремлю нужно найти баланс между давним недоверием к своему китайскому союзнику и необходимостью сохранить дружбу с ним, чтобы заменить недоступные ему торговые и международные отношения с Западом. И все это с оглядкой на часы и календарь. Ведь если китайские переговоры приведут к затягиванию конфликта, то и Америка, отвлеченная предстоящей президентской кампанией, и Европа, испытывающая экономические трудности, могут решить, что для Украины уже сделано и потрачено достаточно.

Комментарий читателя

serjoe

Все сказанное – лишь тактика. Китай не заинтересован в помощи американскому врагу, который хочет сохранить свою гегемонию над миром до самого конца. Россия очень нужна Китаю, потому что она держит США и их сателлитов на расстоянии, в то время как Пекин заботится о своих собственных интересах в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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