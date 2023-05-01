В США придумали, как "изменить правила игры" в ситуации вокруг Тайваня

Адмирал Гилдей: США с помощью подводных дронов хотят изменить правила игры по Тайваню

МОСКВА, 28 апреля/ Радио Sputnik. США проведут испытания шести беспилотных подводных аппаратов, которые должны "изменить правила игры" в Тайваньском проливе, заявил начальник штаба американских ВМС адмирал Майкл Гилдей.

"Наш первый крупный подводный аппарат сейчас находится у побережья Калифорнии, и его испытания проходят достаточно успешно. Еще пять дополнительных беспилотных подводных аппаратов последуют за ним. Они обладают потенциалом скрытой установки мин. Это изменит правила игры", – цитирует его РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что европейские военно-морские силы должны начать патрулирование в Тайваньском проливе.

Комментируя обострение отношений между КНР и Тайванем, Боррель в колонке во французской газете Le Journal Du Dimanche написал, что остров представляет для ЕС особую важность "с точки зрения экономики, торговли и технологий".

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву ранее высказал мнение, что возможный конфликт между Пекином и Тайбэем негативно отразился бы на 40% мировой торговли.

Министр напомнил, что именно столько товаров в процентном отношении проходят через Тайваньский пролив, а на самом острове производится 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

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