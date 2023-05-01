Марсоход "Чжужун" обнаружил в дюнах Марса следы недавнего движения воды

Она текла по поверхности планеты в ее приэкваториальных регионах, сообщили в пресс-службе штаб-квартиры Китайской академии наук

ТАСС, 28 апреля. Китайский марсоход "Чжужун" впервые обнаружил в марсианских дюнах на территории равнины Утопия следы того, что вода периодически текла по поверхности Марса в его приэкваториальных регионах в относительно недавнем геологическом прошлом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук (КАН).

"Собранные "Чжужуном" данные по составу отложений минералов в этих дюнах, а также метеорологические сведения с других марсоходов, указывают на то, что эти черты рельефа возникли под действием жидкой воды, содержавшей в себе большое количество солей. Эта вода, в свою очередь, возникла в результате таяния снега или льда, который возникает на поверхности дюн при снижении температуры окружающей среды", - пояснил профессор Института геологии и геофизики КАН в Пекине Цинь Сяогуан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Марсоход "Чжужун" представляет собой центральный элемент китайской марсианской миссии "Тяньвэнь-1", которая была отправлена к четвертой планете Солнечной системы в июле 2020 года. В феврале 2021 года ровер достиг орбиты Марса, а в мае позапрошлого года он совершил успешную посадку на равнине Утопия. В последующие месяцы "Чжужун" изучал структуру недр планеты и анализировал состав местных горных пород до мая 2022 года, когда ровер ушел в "спящий режим" из-за мощной пылевой бури.

В первые несколько месяцев работы на Марсе, как отмечают профессор Цинь Сяогуан и его коллеги, "Чжужун" всесторонне изучил четыре крупных марсианских дюны и бархана возрастом в 0,4-1,4 млн лет, механизмы формирования и структура которых давно интересуют планетологов. Для получения подобных сведений китайский марсоход подготовил большое число детальных снимков дюн, а также проанализировал их состав при помощи мультиспектральной камеры MSCam и лазерного спектроскопа MarSCoDe.

Когда планетологи начали анализировать эти фотографии и данные, они обнаружили в них массу необычных структур, которые астрономы не ожидали увидеть на Марсе. В их число вошли различные формы песчаных и почвенных корок, сети из многоугольных трещин в грунте четвертой планеты Солнечной системы, слоистые отложения почвы и прочие характерные формы рельефа, которые часто возникают на поверхности земной почвы после движения потоков воды.

В пользу схожего происхождения обнаруженных "Чжужуном" марсианских отложений говорил и их химический состав. Инструменты марсохода обнаружили в них большое число гидратированных молекул солей серной кислоты, окиси железа и других минералов, образующихся в присутствии влаги. Как отмечают ученые, это говорит о том, что открытые "Чжужуном" формы рельефа возникли в результате недавнего движения жидкого рассола по поверхности марсианских дюн.

Как отмечают профессор Цинь Сяогуан и его коллеги, в прошлом ученые уже находили относительно недавние следы движения воды в других регионах Марса, расположенных значительно ближе к полюсам, чем к экватору. Возможное наличие следов движения потоков влаги в приэкваториальных регионах при этом вызывало сомнения у многих планетологов, так как ученые сомневались, что в этой части планеты могли быть сосредоточены значительные запасы водного льда.

Открытие "Чжужуна" ставит под сомнение эту гипотезу и указывает на то, что в недавнем прошлом у экватора Марса должно было присутствовать достаточно много замороженной воды. Как предполагают ученые, эти запасы могли сформироваться несколько миллионов лет назад, когда угол наклона оси Марса был другим и текущие экваториальные широты были расположены на других широтах, более пригодных для формирования запасов водного льда.