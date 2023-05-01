Войти
ИноСМИ

Америка проморгала "новую перестройку". Теперь ее ждет конец

411
0
0
Флаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости Антон Денисов

Растущие усилия России, Китая и их союзников по переформатированию системы международных отношений уже приносят плоды. Теперь и в США начали понимать, что однополярному долларовому миру приходит конец. Наиболее разумные американцы задаются самым важным вопросом: как и что сделать, чтобы новая perestroika не похоронила теперь уже их самих?

Тон в обсуждении проблемы задал журнал American Thinker статьей "Как создать внешнеполитическую катастрофу". "Из-за американской политики в отношении Украины сблизились наши главные противники и великие державы Россия и Китай, — констатирует автор материала Джаред Питерсон. — Более глупую и ущербную политику сложно отыскать в анналах истории дипломатии. Теперь Москва и Пекин по-настоящему сплотились в своей решимости покончить с „основанным на правилах международным порядком”".

Определением, которое Питерсон язвительно взял в кавычки, западные политики обозначают миропорядок, в котором роль безусловного гегемона принадлежит Соединенным Штатам. "Это весьма нелепое название", — замечает автор. И подчеркивает, что такой "порядок" никогда не мешал Америке "освобождать себя от соблюдения своих собственных правил, когда и где ей это выгодно, скажем, в Ираке, Ливии или Сирии".

Совершенно справедливо. Как справедливы и остальные провалы американской внешней политики последних лет, которые анализирует автор статьи в American Thinker. Это и организация переворота на Украине с дальнейшей поддержкой и непосредственным участием в эскалации конфликта. И подрыв "Северных потоков", при упоминании которых в Вашингтоне уже давно нервно вздрагивают и оглядываются в поисках недоброго шутника. И превращение Западной Европы в послушных исполнителей заокеанской воли, из-за чего европейцы все чаще и громче стали называть своими главными врагами не мифических русских, а реальных американцев.

Господин Питерсон не заглядывает слишком далеко в прошлое, иллюстрируя свой тезис о провале внешней политики США в основном событиями последних двадцати лет. А зря! Иначе он заметил бы, что отказ Америки от "правил", на котором она выстроила новый "международный порядок", начался куда раньше. Как минимум в 1999 году, когда под давлением США начались "гуманитарные бомбардировки" бывшей Югославии, за которыми последовали хорошо срежиссированные псевдо-судебные процессы над югославскими лидерами. Развитием этой политики и стали инспирированные Америкой интервенции и военные перевороты в Ираке и Ливии, превратившиеся в гуманитарные катастрофы.

Упоминание Сирии в том же контексте имеет иной смысл. Да, конечно, попытка свергнуть президента Башара Асада была очередным просчетом американской политики. Но заметим: избежать катастрофы и сохранить сирийское государство как государство, с которым примиряются многие бывшие противники, помогли те, кого Америка упорно называет "государствами-изгоями". Прежде всего — Россия и Иран, которые поддержал Китай.

Этого в Вашингтоне совершенно не ожидали. Там просто поставили крест на всех, кто не устраивал Белый дом своей самостоятельностью и суверенностью. И такая международная близорукость дорого обошлась США. Америка недооценила формирование новых центров силы и проморгала тот миг, когда они договорились между собой, забыв длинные счеты взаимных обид. Им помог сделать это общий враг, упивавшийся иллюзией собственного всесилия.

Этот процесс захватывает все новые и новые страны, выпадающие из сферы влияния США. Это хорошо видно на примере Турции, где все чаще прибегают к откровенно риторике и, напротив, подчеркнуто лояльны к России. Об этом можно судить, например, по опубликованному в газете Cumhuriyet материалу "Новый мировой порядок", посвященному краху американской мировой политики. "„Эпоха тюльпанов”, или „новый американский век”, смогла воцариться лишь на 30 лет, — подчеркивает турецкий журналист Хасан Эрель. — На самом деле это даже оптимистичная оценка, поскольку конечную дату можно отодвинуть назад, до конфликта в Грузии в 2008 года или до объявления Китаем об инициативе „Пояс и путь” в 2013 году".

Стоит обратить внимание на выбранные автором реперные точки. Операция по принуждению Грузии к миру — первый решительный шаг России, совершенный не то, что без оглядки на США, а с откровенным вызовом им. Ведь именно американские усилия привели к власти президента Саакашвили, отдавшего приказ атаковать Цхинвал, и именно американские инструкторы предводительствовали грузинскими военными. Китайская инициатива "Пояс и путь" стала первым шагом к созданию того Глобального Юга, который сегодня стал главным оппонентом коллективного Запада.

"2023 год, определенно и бесспорно, войдет в учебники истории как год окончания „американского века” и начала „нового мирового порядка”", — резюмирует турецкий журналист. Это уж точно! И дело тут не только в том, что именно нынешний год продемонстрировал полное бессилие западных стран оказывать экономическое, а тем более политическое давление на своих соперников. Дело в том, что все шаги в этом направлении не отдалили, а лишь приблизили крах главной опоры "порядка, основанного на правилах" — долларовой экономики.

Гонконгская South China Morning Post так оценивает итоги недавнего визита президента Бразилии Лулы да Сильва в Китай: "Это могло бы помочь БРИКС быстрее создать новую глобальную экономическую архитектуру, которая позволит глобальному Югу освободиться от влияния МВФ и Всемирного банка, а также от международной торговой системы, основанной на американском долларе". Более осторожная в оценках британская Financial Times обращает внимание на то, что "золото, самый старый и самый традиционный из всех активов, сегодня стало движущей силой мятежа центробанков против доллара. В прошлом доллар и золото очень часто считали безопасной и надежной гаванью, но сейчас золото считается более безопасным".

За процессом дедолларизации пристально следят и те страны, которые пока не состоят в БРИКС и либо намерены войти в союз, либо серьезно задумались об этом. Как пишет кувейтская Al Rai Kuwait, "мир с нетерпением ждет конца доллара как мировой валюты после того, как было объявлено о создании альтернативной валюты для стран-участниц БРИКС".

Говорить о крахе доллара как мировой валюты в ближайшие год или два не приходится. Такие процессы занимают гораздо больше времени. Впрочем, их можно и ускорить. Один из шагов в этом направлении —экспоненциальный рост числа стран-участников БРИКС. Сегодня в этом союзе состоят пять государств: Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка. Главной темой ближайшего саммита организации, который состоится 2-3 июня в Кейптауне, станет именно вопрос ее расширения. На сегодняшний день, как сообщает агентство Bloomberg, поступило уже 19 заявок на вступление в союз. Список стран-кандидатов не обнародован, достоверно известно лишь двое — Саудовская Аравия и Иран. Среди возможных претендентов называют Аргентину, ОАЭ, Алжир, Египет, Индонезию, Филиппины, Мексику, Вьетнам и даже Турцию.

Когда турки, и без того демонстрирующие смену внешнеполитического вектора, подадут заявку на вступление в БРИКС, ее наверняка удовлетворят. И это станет начало развала НАТО. Ведь Анкара является участником Североатлантического блока более 70 лет — с 1952 года! Если Америка и правда, как пишут американские журналисты, начала задумываться о крахе внешней политики, ей нужно прежде всего понять, почему от нее начали отворачиваться даже самые верные союзники. Можно и подсказать. Не стоило превращаться из партнера в диктатора. Тем более всемирного.


Антон Трофимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Аргентина
Бразилия
Вьетнам
Грузия
Египет
Индия
Индонезия
Ирак
Иран
Китай
Ливия
Мексика
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Украина
Филиппины
Югославия
Персоны
Башар Асад
Проекты
NATO
БРИКС
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:55
  • 48637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.05 17:46
  • 8
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 15:40
  • 2
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:14
  • 9
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 01.05 05:03
  • 2
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток
  • 29.04 21:16
  • 2
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России