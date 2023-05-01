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РИА Новости

Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин подписал закон о комплектовании военного персонала для миротворческой деятельности

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - говорилось в тексте инициативы.

Также приняты поправки в Федеральный закон "О безопасности", согласно которым президент России наделяется полномочиями по защите граждан страны от решений международных органов, которые противоречат национальному законодательству.

"Меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации", - отмечалось в тексте одобренной поправки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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