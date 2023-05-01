Участниками миротворческих операций могут стать все военные со спецподготовкой

В состав миротворческого контингента ранее могли входить только военные, находящиеся на службе по контракту

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий всем военным, прошедшим предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Соответствующий документ опубликован в пятницу.

Ранее в состав миротворческого контингента могли входить только военнослужащие, находящиеся на службе по контракту. Теперь в миротворческих миссиях после прохождения специальной подготовки на добровольной основе смогут принимать участие и другие категории военных, в том числе граждане, проходящие срочную службу.

Защита РФ от решений международных органов

Кроме того, документ вносит изменения в закон "О безопасности" и наделяет президента полномочиями по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными органами противозаконных решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам или основам публичного правопорядка РФ.

Подготовить соответствующую поправку поручал спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании по внесению в законодательство изменений, запрещающих деятельность Международного уголовного суда на территории РФ.

Закон вступает в силу со дня опубликования.