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Интерфакс-АВН

Главы Минобороны Индии и РФ обсудили в Дели оборонное сотрудничество и промышленное партнерство

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Индийский министр обороны назвал отличным разговор с Шойгу

Дели. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Индии Раджанатх Сингх на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу в Дели обсудил сотрудничество в сфере обороны и промышленности, а также ситуацию с обеспечением безопасности в регионе.

"Министры обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в области обороны, включая военные связи, а также промышленное партнерство. Они также обсудили участие оборонной промышленности России в программе Make in India ("Сделайте в Индии") и способы придать ей дополнительный импульс", - говорится в пресс-релизе индийского Минобороны.

Отмечается, что министры обсудили "проблемы мира и безопасности в регионе" и "выразили удовлетворение в связи с существующим уровнем доверия и взаимоуважения между странами".

Сам Сингх написал в твиттере, что переговоры с Шойгу прошли отлично.

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Страны
Индия
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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