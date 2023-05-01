"Ситуация очень плохая". Польский генерал в шоке от непонятливости Запада

Генерал Анджейчак: на Западе не понимают, что Украина очень далека от победы над Россией

Для Украины и для безопасности Польши сложилась "очень плохая ситуация", заявил начальник Генштаба Войска польского генерал Раймунд Анджейчак, сообщает Do Rzeczy. Большинство западных лидеров все еще не понимают, что Киев очень далек от победы в конфликте с Москвой, сказал военный.

"Ситуацию с безопасностью оцениваю как очень плохую, очень опасную для Польши", – заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак (Rajmund Andrzejczak).

На конференции в Бюро генерал Анджейчак говорил, что "война – не дело военных". "Война была и остается делом политиков, и нет никаких признаков того, чтобы эта ситуация как-то изменилась. Основные компоненты войны являются экономическими: это финансы, инфраструктурные и социальные вопросы, технологии, производство продуктов питания и целый набор проблем, которые нужно учесть, чтобы понять, что такое война", – подчеркнул он.

"Я смотрю на конфликт на Украине прежде всего через эту политическую оптику, и ситуация, к сожалению, выглядит не очень хорошо", – сказал генерал. Он объяснил, что в краткосрочной перспективе планирования, составляющей 1-2 года, "нет никаких признаков того, что у России не хватает денег на проведение военной операции". "Финансовые инструменты, которыми она владела до войны, динамика ее расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут", – добавил Анджейчак.

"У Украины огромные финансовые проблемы. Мы знаем, сколько ей нужно в месяц. Мы знаем, каковы объемы американской помощи, всего цивилизационного Запада. Нам также известно, какова помощь Польши в этой сфере – мы являемся вторым по значимости донором и, вероятно, должны служить примером для других. Темпы расходования финансовых средств Украины сегодня, по моему мнению, не сулят ей ничего хорошего. К большому сожалению", – сказал начальник Генштаба.

Генерал Анджейчак: ситуация для Польши очень опасна

Генерал также отметил, что никаких признаков того, что бежавшие от конфликта украинцы в ближайшее время вернутся домой и начнут процесс восстановления страны, нет. Он подчеркнул, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе станет "высшей точкой нашего доверия – не только НАТО, но и всего Запада". "Если мы опоздаем, если не воспользуемся этим шансом и не проявим решимости, мы не дадим Украине шанса построить свое безопасное будущее", – отметил генерал.

"Как военный, я также обязан представить максимально неблагоприятный и сложно реализуемый вариант, мотивируя всех тех, кто может и должен помогать Украине. Я оцениваю ситуацию с безопасностью как очень плохую, очень опасную для Польши", – заявил Анджейчак.

Отвечая на вопрос, понимают ли лидеры Запада, что Украина очень далека от победы в конфликте с Россией, генерал ответил, что "большинство все еще не готово оценивать реальные угрозы, их не лишенная иллюзий оценка удивляет и даже шокирует".

"У нас банально нет боеприпасов. Промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять наши собственные запасы, которые стремительно тают. То, что понимаем мы здесь, на Висле, не осознается в мире, поэтому об этом нужно абсолютно прямо, как говорится, без наркоза, транслировать всем на всех площадках, где только это возможно, что я и делаю", – подчеркнул начальник Генштаба РП.