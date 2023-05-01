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ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" открылась выставка "День инноваций Минобороны России"

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На тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «Эра» в Анапе
На тематической выставке «День инноваций Минобороны России» в военном технополисе «Эра» в Анапе.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

ЦАМТО, 28 апреля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" стартовала ежегодная специализированная выставка "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации".

В течение четырех дней работы выставочной экспозиции будут представлены свыше 70 новейших инновационных проектов в области искусственного интеллекта, медицины, робототехники, информационных технологий и других направлений научной деятельности военного иннограда.

В мероприятии примут участие представители ведущих гражданских и военных вузов страны, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности.

Как сообщил в ходе торжественной церемонии открытия выставки временно исполняющий обязанности начальника технополиса полковник Антон Малаховецкий, "технополис является площадкой для интеграции научных разработок в производство продукции военного назначения и взаимодействия между органами власти и представителями бизнеса". Особо А.Малаховецкий отметил активное участие операторов научных рот – молодых ученых, проходящих в технополисе военную службу по призыву, в создании перспективных разработок, лучшие из которых представлены на выставке.

Экспертная комиссия проведет всестороннюю оценку экспонатов на предмет новизны и актуальности перспективного проекта для Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках предстоящих мероприятий запланирована насыщенная научно-деловая программа, включающая работу круглых столов и открытие ярмарки вакансий для последующего трудоустройства операторов научных рот иннограда.

Одним из центральных мероприятий станет Всероссийская научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Новые материалы и энергетика в ВС РФ".

Выставка является одной из эффективных форм работы Минобороны России по стимулированию инновационной деятельности совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и образовательными учреждениями. На данном мероприятии ежегодно демонстрируются новейшие разработки отечественной оборонной промышленности и перспективные проекты, представляющие интерес для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Цель мероприятия заключается в обмене информацией о новых научно-технических разработках и поиске партнеров для создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе на новых физических принципах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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