Такер Карлсон: США добивались конфликта на Украине

Такер Карлсон рассказал об участии США в развязывании конфликта на Украине

Администрация Байдена спровоцировала конфликт на Украине и сделала все возможное, чтобы не дать ему завершиться, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший обозреватель Fox News Такер Карлсон. Спусковым крючком к началу противостояния стало приглашение Киева в НАТО, несмотря на возражения Москвы.

Такер Карлсон: Ключевой опыт в жизни каждого человека — это унижение и провал. Я не просто заблуждался насчет Ирака, а заблуждался настолько, что это было по-настоящему позорно. И мне за это даже не досталось, потому что на тот момент это было общепринятым мнением. В 2002 и 2003 годах я вел свою передачу и не просто поддерживал войну наперекор тому, что мне подсказывала интуиция, но и набрасывался на ее противников — я винил их в недостатке патриотизма и выставлял чуть ли не пособниками террористов. В общем, не гнушался подлейших пропагандистских приемов и попросту очернял несогласных.

Зимой 2003 года я побывал в Ираке, сразу после вторжения, и моя жизнь навсегда переменилась. И все потому, что я осознал, насколько я ошибался. Я решил во всем признаться и так и сделал — это случилось в интервью The New York Times в декабре 2003 года. Я никогда этого не забуду. Один мой бывший редактор, завзятый неоконсерватор, мне еще написал, что критиковать войну в Ираке с моей стороны постыдно. И подумал: с прошлой жизнью мне придется порвать. Но я не мог больше делать две вещи: врать и притворяться, что не врал раньше — потому что врал и еще как.

Я искренне считаю, что корень благоразумия — это признание своих ошибок. Это основа христианства, но не только — это вообще непреходящая мудрость. Это как сказать: "Проблема во мне. Это я облажался. Я не господь Бог". Если с этого начинать, то гораздо проще придти к правде. В общем, я принял решение. С годами оно закалилось, и теперь оно нерушимо: я больше не вру. Не могу врать. Мне почти 54, и я не вечен. Но плевать: я не вру.

Если бы я снова окунулся в выпивку и наркотики, то, наверное, да. Надеюсь, что до этого не дойдет, ведь этим бы наверняка кончилось. Но я уже 21 год в трезвом уме и здравой памяти — и врать не буду. Если я в чем-то ошибусь, то признáю это — и люди поймут и даже оценят. Это ведь ничуть тебя не умаляет — наоборот, тебе даже больше верят. Я спорол чепуху, каюсь — примите мои искренние извинения. Я думал одно, а оказалось иначе. И я этого не скрываю. И люди тебе поверят. С чего бы им не верить? Ведь это же правило работает и в обычных человеческих отношениях.

Так вот: я больше не вру. Когда я увидел эту ерунду про "Северный поток", а мне втирают что это Россия, я спросил себя: на кой России взрывать собственный источник дохода? Я, может, чего не понимаю, но какой тут мотив? Прямо вот так, в разгар конфликта? Но никто даже не попытался мне ничего объяснить. Мгновенная реакция была: "Да ты — путинская марионетка". Ну, знаете. Я никогда не встречался с Путиным и никогда не был в России. Я обожаю Толстого и Достоевского, да — но, пожалуй, этим моя "русофилия" и ограничивается. Так что это бредятина. Никакая я не марионетка. Я американец, не дурите!

Впрочем, ладно. Это лишь один случай, а их тысячи. Например: объясните, а чем плох природный иммунитет? Как бы то ни было, когда ты сказал самому себе: "Я больше не вру", — это дает невиданную свободу. И неважно, идет ли твоя карьера вверх или вниз. Ты становишься лучше как человек, сильнее. Когда ты говоришь правду, ты растешь и обретаешь силу. И наоборот, всякий раз, когда ты врешь, ты мельчаешь, слабеешь и трусишь. Вспомните, как это бывает, когда врешь — сидишь и трясешься. Я пережил потрясающий опыт, когда ты стоишь перед всем этим враньем и говоришь: "Я не собираюсь вам подыгрывать. Что вы мне сделаете, уволите? Валяйте! Что еще — арестуете? Валяйте! Все равно не буду врать! Точка".

Клейтон Моррис: Они явно не оставят вас в покое и будут очернять и дальше. Я бы хотел обсудить события 6 января, но я уважаю ваше время. Скажите, вам не бываете одиноко? Ведь вы — единственный антивоенный голос во всем информационном мейнстриме, своего рода остров. Таких ведь буквально наперечет. И это так странно. Все это антивоенное движение 60-х куда-то бесследно исчезло. Как корова языком слизнула. Стоит только выступить против войны сегодня, как тебя тут же назовут путинистом или чем-то в этом духе. Так вот, вам не одиноко, особенно учитывая всю критику?

Такер Карлсон:Мне было одиноко 24 февраля 2022 года, когда Россия ввела войска. Моя позиция всегда была последовательной: я всегда считал, что мы лишь толкаем эти две страны к конфликту. Мне очевидно, что правительство США добивалось этого конфликта и помешало его закончить — мы знаем со слов Нафтали Беннета, что администрация Байдена помешала мирным договоренностям, потому что хочет конфликта. Я так об этом и говорил, с самого начала. За неделю до конфликта вице-президент взяла и заявила Зеленскому на Мюнхенской конференции, прилюдно: мол, мы ждем вас в НАТО. Мне кажется, любому здравомыслящему человеку это было очевидно.

Если подначивать Китай к тому, чтобы разместить ядерное оружие в Тихуане, это ведь будет крупная угроза нашей стране и ее безопасности, правда? А мы по сути этим же и занимались. Чего ради, спрашивается, если мы не хотим войны? Именно этого они и добивались. И я об этом так и сказал. Но никто со мной не согласился — ни один человек. Многих из моих коллег это задело и оскорбило, но я считал и считаю, что это правда. И своего мнения не изменил. И меня греет, что общественное мнение несколько изменилось.

И опять же: это слишком большой вопрос, чтобы просто молчать в тряпочку или, тем более, врать. Может, я не прав. Может, Путин и впрямь точит зуб на, я не знаю, Бельгию, и, если мы не остановим его в Донбассе, он явится в Сан-Антонио. Может, я вообще с луны свалился, и никакого риска ядерной войны нет и в помине. Может, администрация Байдена искренне пыталась договориться о мире. Может, никто не хочет украсть Крым. Может, это как раз я — единственный, кто спятил. Может, это не они взорвали "Северный поток". Могу лишь повторить, что я думаю и насколько это важно. Пусть меня за это уволят, но я от своего не отступлюсь.

Знаете, один из руководителей корпорации, где я работаю, недавно написал мне письмо, очень милое. Дескать, чтобы вы знали: я абсолютно не согласен с вами насчет Украины. И я ответил: знаю — и очень благодарен, что вы даете мне возможность высказаться, это редкий случай. Мне кажется, в других компаниях такого не потерпят. Так что думайте что хотите о Fox News — она не идеальна, вы же там работали и сами знаете — но они позволяют мне выговориться, хотя сами со мной не согласны.

Клейтон Моррис: Да, поразительно. То ли дело YouTube. Чего только с нашей передачей ни делали: блокировали, удаляли, закрывали — и все за несогласие насчет Украины. Последний раз на целых две недели.

Такер Карлсон:Серьезно?

Клейтон Моррис: Да, и за прошлый год таких случаев было минимум четыре. Они ведь за Украину, а когда ты пытаешься вывести их вранье и пропаганду на чистую воду, так тебя блокируют. Не знаю, может, они смягчили свою позицию, но вообще такие дела.

Такер Карлсон: Безумие какое-то. Вот я работаю в крупной корпорации. У нее куча недостатков, но есть и плюсы: мне до лампочки, что там считает YouTube. Но у независимых журналистов — допустим, у вас жена и трое детей — участь незавидная. Это действительно страшно.

Клейтон Моррис: Они затыкают людям рот, закрывают маленькие каналы. Мы такое и в Твиттере тоже наблюдали. Досье Твиттера раскрыло, что там происходило ровно то же самое.