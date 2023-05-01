Из западных СМИ невозможно понять, что реально происходит на Украине

ČA: конфликт на Украине сопровождается западным информационным хаосом

Оценить конфликт на Украине и его последствия сейчас крайне сложно, пишет Časopis argument. Этому в немалой степени способствует информационный хаос вокруг него. Однако обсуждать и искать решения нужно, но только отстранившись от западного политико-информационного мейнстрима.

Франтишек Шкврнда (František Škvrnda)

Несмотря на безжалостные бои на Украине, сегодня недостаточно говорить только о худшем — о военных действиях или опосредованной войне. Есть угроза более широких и опасных последствий, вероятно, даже исторического характера, с комплексными социально-экономическими аспектами геополитического толка. Все больше обнажается чудовищность политики, которая сделала ставку на продолжение вооруженного конфликта. Множатся детали, доказывающие, что этот процесс инициирует, прежде всего, Вашингтон, который цинично использует Украину ценой огромных жертв и потерь для ослабления России а также ЕС. Хотя последний не хочет этого признавать, так как его руководство полностью подчинено США. США действуют и против Китая, которому дерзко угрожают на случай, если он осмелится оказать военную помощь Москве, а также критикуют другие его действия. Потом они "удивляются", что Пекин не хочет говорить с политическим, дипломатическим и военным руководством из Вашингтона.

Продолжающиеся бои на Украине — трагедия для населения, которое все больше беднеет. Кроме того, ужасно страдает инфраструктура, а также природа. Вывод о том, что объединенный Запад победит Россию или нанесет ей урон, который ее фатально ослабит, является скорее заветным желанием политиков и СМИ, но не реальным планом или хотя бы концепцией. Сегодня никто, кто объективно и ответственно оценивает события на Украине, не пытается предугадать, когда и с каким результатом завершится вооруженный конфликт. Украинский кризис уже сейчас представляет собой несколько взаимосвязанных процессов, на решение которых, то есть преодоление возникших проблем, уйдут многие годы, а возможно, и десятилетия.

Информационный хаос вокруг украинского кризиса

СМИ мейнстрима прививают западному обществу "неоспоримые" идеи о том, что "плохая" Россия должна быть повержена, или будет еще хуже. США и НАТО часто заявляют, что не хотят воевать с Россией. Не так давно Вашингтон опубликовал доклад, в котором заявил, что на Украине нет ни одного американского солдата. А Европейский Союз, плетущийся за этой двоицей, руководствуется только и исключительно нравственными ценностями и принципами, которые якобы принесут мир, если снабжать Украину оружием, сколько потребуется. Мысль о том, что Запад не сумеет победить Россию, пока не допускаются. Дипломатия на Западе исчезла, хотя речи снобских и порой мерзких дипломатов льются рекой. О мире они не говорят.

Бог его знает, кому должно помочь то, что в ноябре 2022 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой признали Россию государством-пособником терроризма. Подобные решения приняли также парламенты некоторых государств Евросоюза. В феврале 2023 года их поддержали и депутаты Национального совета Словакии.

Россия обосновала свою спецоперацию на Украине тем, что Запад долго игнорировал ее опасения относительно собственной безопасности. Москва придерживается своей правды. Однако заявления некоторых российских политиков и журналистов только подливают масла в огонь в информационном пространстве. Появилось и нечто невиданное по российским меркам: речь о заявлениях лидера (владельца) частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, который даже критикует Министерство обороны Российской Федерации.

Можно понять возмущение украинских политиков и их попытки атаковать неприятеля любым способом, в том числе словесно. Некоторые их высказывания выходят, выражаясь эвфемизмом, за дипломатические и политические рамки, которыми злоупотребляют в современных международных отношениях. Кроме того, они часто нелестно отзываются о каждом, кто не готов поддержать Украину так, как они себе вообразили, и в том числе достается союзникам.

Многое из того, что украинское руководство рассказывает о ходе и результатах боев, в итоге не подтверждается. Руководство государства, которое деградирует (ошибается), несмотря на то, что уже более года борется с неприятелем (сопротивляется ему), не обладает потенциалом для решения проблем многоуровневого кризиса, а кроме того, даже не контролирует часть территорий. В ходе продолжающихся боев быстро исчерпывается людской, экономический и всякий другой потенциал государства, и сужаются возможности для функционирования его власти.

В нынешней ситуации без большой зарубежной поддержки Украина оказалась бы на грани уничтожения. 14 апреля шумиху вызвало заявление Виктора Орбана во время его регулярного выступления на венгерском радио. Он заявил, что с точки зрения финансов Украина уже не государство.

Отсутствие материалов, в которых бы систематически или хотя бы кратко оценивался украинский кризис

Подготовить доклад систематического характера или по крайней мере некий краткий обзор ситуации и тенденций в развитии кризиса в таких условиях, да еще так, чтобы сохранилась объективность, не пытаются даже большие аналитические команды в государствах или международных организациях. Только критику вызывают обрывочные и куцые сообщения, оценки, анализы и так далее, которые противоречат друг другу. Типичный пример — информация из источника, характеризуемого как британские спецслужбы, когда излагаются вещи, напоминающие шпионские романы: интриги, восстания, перевороты, отравления, болезни и прочее.

Несколько недель назад множество догадок, которые по-прежнему звучат, вызвала утечка секретных документов из Пентагона. Выяснилось, что лицо, задержанное в связи с мнимой публикацией этих документов, — просто подставной персонаж, нужный, чтобы вашингтонский истеблишмент по крайней мере самым ярым своим фанатам доказал, что жестко контролирует ситуацию.

Кроме того, ситуация, которая весьма непрозрачна, быстро меняется. От обеих сторон вооруженного конфликта поступает противоречивая информация о том, что произошло. Какие-то данные обнародуются, но правда это или нет, большой вопрос. СМИ, в первую очередь авторитетные, часто указывают, что информацию, которую они передают, не подтверждают независимые источники.

Украинский кризис нужно обсуждать и искать его решение в ином ключе, отличающемся от главного западного политико-информационного мейнстрима. Но дискуссия осложняется еще и тем, что сформировались разные феномены, которые можно назвать бомбами замедленного действия, и они еще больше усугубляют последствия украинского кризиса для социально-экономической обстановки в геополитическом масштабе. Понять, кто подложил эти бомбы замедленного действия, очень сложно. Если даже допустить, что некоторые образовались совершенно случайно, став побочным нежелательным последствием кризиса, то его решение лежит в необозримом будущем.

В заключение

Учитывая невозможность представить подробный обзор украинского кризиса, согласимся с тем, что мы будем постепенно и коротко характеризовать некоторые избранные аспекты, которые условно назовем "фрагментами". Сейчас одна из таких проблем украинское зерно, которое оказалось в некоторых центрально- и восточноевропейских государствах. Они принимают меры, которые не поддерживает Брюссель. 19 апреля Европейская комиссия сообщила, что примет чрезвычайные "превентивные меры" по пшенице, кукурузе, семенам подсолнечника и рапса после коллективной жалобы Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, поступившей в конце марта. Зерно с Украины должно попадать в эти государства только в том случае, если будет предназначено для экспорта в другие государства Европейского Союза или мира. Меры будут действовать до конца июня.

Но проблем много, и некоторые из них могут обрести, образно выражаясь, вид буквально гипертрофированного "фрагмента". Пример — миграция, поставки оружия и так далее.

Вокруг остальных проблем ведется невиданная информационная война. В качестве примера можно привести биолаборатории США на территории Украины. Но, пожалуй, наиболее запутан вопрос боевых потерь.

Учитывая характер информации, которая касается этих проблем и имеется в распоряжении, однозначные выводы делать невозможно. Но этими проблемами нужно заниматься, поскольку если их недооценивать и игнорировать, украинский кризис разрастется еще больше и будет иметь крайне негативные последствия, в том числе, для государств Европейского Союза, в особенности тех, кто соседствует с Украиной.