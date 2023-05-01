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РИА Новости

Лукашенко: не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Лукашенко пообщался с жителями приграничной с Украиной Гомельской области

МОСКВА, 28 апреля/ Радио Sputnik. Главная цель Белоруссии – сохранение мира и спокойной жизни граждан, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе общения с жителями Ветковского района Гомельской области.

Глава белорусского государства находился в регионе, который граничит с Украиной, с рабочей поездкой.

"Я воевать не хочу. Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает, ну куда денешься... Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну", – цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул главные цели – сохранение мира и важность сохранения "нормальной, спокойной жизни".

"Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью <…> Хочу подчеркнуть: мы – мирные люди и чужой земли нам не надо", – сказал президент.

Сближение России и Белоруссии в сфере безопасности в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог Александр Перенджиев.

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Белоруссия
Россия
Украина
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