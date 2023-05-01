ВСУ при обстреле Донецка из РСЗО использовали дальнобойные словацкие ракеты JROF-M

Словацкие ракеты JROF-M считаются одними из самых дальнобойных ракет для установок БМ-21 "Град"

ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Украинские войска при обстреле центра Донецка в пятницу использовали словацкие фугасные ракеты JROF-M, предназначенные для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град". Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах ДНР.

"Уже известно, что при обстреле центра Донецка ВСУ использовали ракеты JROF-M", - сказал собеседник агентства.

Словацкие ракеты JROF-M считаются одними из самых дальнобойных ракет для установок БМ-21 "Град". По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ используют данные ракеты примерно раз в месяц.