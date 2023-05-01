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ТАСС

Министр обороны Украины назвал высоким процент подготовки ВСУ к контрнаступлению

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

Алексей Резников отметил, что еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой завершены

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия в глобальном смысле готова к контрнаступлению.

"Скажем так, если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, далее вопрос за Генштабом", - сказал он в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о контрнаступлении.

При этом Резников указал, что еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой завершены. "Сама техника объявлена, подготовлена и частично доставлена, а есть техника, на которой завершаются учебные программы", - добавил он.

В целом, указал Резников, подготовка к контрнаступлению завершается.

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что украинские войска запланировали начать в следующем месяце контрнаступление на южном направлении. Как отмечает издание, для этого к концу апреля Украина должна подготовить 12 боевых бригад численностью по 4 тыс. человек. 

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