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РИА Новости

Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева

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Начальник штаба Северного флота РФ контр-адмирал Владимир Воробьев
Начальник штаба Северного флота РФ контр-адмирал Владимир Воробьев.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Главком ВМФ Евменов представил нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Воробьева

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на представлении нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Владимира Воробьева его руководящему составу.

Как сообщили в Минобороны России, Воробьев был назначен на должность командующего Балтийским флотом указом президента России вместо адмирала Виктора Лиины, который направлен командовать Тихоокеанским флотом и сменил там адмирала Сергея Авакянца, уволенного с военной службы по достижении предельного возраста.

"Главком ВМФ подчеркнул, что Балтийский флот сегодня выполняет широкий спектр задач, являясь серьезным фактором и инструментом гарантированной безопасности на северо-западе страны. По словам адмирала Николая Евменова, Балтийский флот будет и далее оснащаться современными кораблями и системами вооружений. Будет совершенствоваться и комплексная самодостаточная инфраструктура базирования Балтийского флота", - цитирует Минобороны Евменова.

В ведомстве уточнили, что вице-адмирал Воробьев окончил Военную академию Генштаба ВС РФ в 2019 году, после чего был назначен первым заместителем командующего флотом – начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота. В ноябре 2021 года контр-адмирал Воробьев принял должность замначальника Генштаба ВС РФ. Награждён орденом "За военные заслуги", государственными и ведомственными медалями.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что были подписаны указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и Тихоокеанским флотом соответственно.

Министр обороны России Сергей Шойгу 14 апреля заявил о старте Дальнем Востоке внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. Кроме того, 17 апреля уже на Балтийском флоте началась проверка корабельных сил по итогам зимнего периода обучения.

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