Тайваньская и французская компании совместно разработают разведывательный БЛА

ЦАМТО, 28 апреля. Тайваньские и французские производители БЛА 23 апреля в представительстве Тайбэя в Париже подписали соглашение о сотрудничестве в области создания разведывательного БЛА, который может быть собран без использования комплектующих китайского производства.

Руководитель GEOSAT Aerospace and Technology и Ассоциации азиатских инновационных центров Ло Чэн-фан 24 апреля объявил на странице в Facebook, что его компания официально подписала с французской Cavok UAS контракт на совместную разработку БЛА большой продолжительности полета с вертикальным взлетом и посадкой.

Ло Чэн-фан упомянул, что тайваньская "национальная команда БЛА" отвечает на национальную политику конкретными действиями, и первый совместный с Францией проект разработки "несомненно, положит начало далеко идущему развитию индустрии БЛА на Тайване и во Франции". По оценке Ло, совместная разработка решений также позволит БЛА тайваньской разработки быстрее выйти на международный рынок.

Выступая на церемонии подписания представитель Тайваня Франсуа Ву заявил, что, поскольку ситуация в Тайваньском проливе сталкивается с растущей вероятностью военного вторжения НОАК, "тайваньская проблема" становится актуальной во Франции, а французское общественное мнение поддерживает Тайвань. По словам Ф.Ву, позиция французского правительства в отношении поддержки стабильности и мира в Тайваньском проливе остается неизменной.

Ф.Ву подчеркнул, что в связи с визитом на Тайвань 17 апреля делегации нижней палаты французского парламента, возглавляемой председателем группы дружбы с Тайванем Национального собрания Франции Эриком Боторелем, отношения между Тайванем и Францией продолжают укрепляться. Подписанный 23 апреля договор о сотрудничестве является "еще одним свидетельством того, что Тайвань и Франция предприняли шаги к тесному сотрудничеству в стратегических отраслях".

По заявлению тайваньского специалиста, БЛА большой продолжительности полета, который будет совместно разрабатываться GEOSAT Aerospace and Technology и Cavok UAS, получил обозначение CK50-T. Он будет применяться для усиления возможностей ведения разведки на суше и на море. С точки зрения технических возможностей, БЛА является обычной платформой большой продолжительности полета с возможностью автоматического вертикального взлета и посадки. Самым важным является то, что CK50-T на 100% устранит необходимость поставок из Китая.

Таким образом, анализируя позицию Пекина в отношении конфликта на Украине, европейские компании все смелее переходят к сотрудничеству с Тайбэем, в т.ч. в военной сфере. Если ранее, опасаясь реакции Китая, страны Европы воздерживались от продаж вооружений островному государству, то дальнейшее отсутствие ответной "демонстрации силы" со стороны китайских властей может привести к существенному расширению потока вооружений и военных технологий на Тайвань.