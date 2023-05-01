Войти
bmpd.livejournal.com

Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş

425
0
0

Турецкая группа Baykar 27 апреля 2023 года на открывшемся в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка авиационно-промышленном шоу TEKNOFEST 2023 официально представила новую малогабаритную (скорее даже миниатюрную) авиационную крылатую ракету Bayraktar Kemankeş (также именуется барражирующим боеприпасом), предназначенную для применения в первую очередь с беспилотных летательных аппаратов.

Новая турецкая малогабаритная авиационная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş в экспозиции авиационно-промышленного шоу TEKNOFEST 2023. Стамбул, 27.04.2023 (с) Anadolu

Заявляется, что крылатая ракета Kemankeş (старо-османский лучник) может запускаться с БЛА Bayraktar Akinci, Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3, одной из главных ее задач называется поражение средств ПВО. Ракета имеет стартовый вес 30 кг (что позволяет нести две ракеты даже аппарату Bayraktar TB2), вес "полезной нагрузки" (боевой части) 6 кг и оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем. Длина ракеты 1,73 м, высота с оперением 0,4 м, размах раскладывающегося крыла 1,25 м.

Ракета Kemankeş имеет заявленную дальность действия "более 200 км" и продолжительность полета (барражирования) до 1 часа. Крейсерская скорость полета составляет 360 км/ч, максимальная скорость до 720 км/ч, потолок до 6000 м. Ракета имеет командное наведение и оснащена электронно-оптической головкой наведения с широкообзорной стаблизированной телевизионной камерой с 36-кратным увеличением, совмещенной с лазерным дальномером, и двухсторонним каналом передачи данных. Эффективная дальность управления до 50 км (видимо, от БЛА-носителя, используемого в качестве ретранслятора), с планами увеличения до 100 км. Оператор способен как наводить ракету до поражения цели, так и осуществлять захват цели, после чего ракета следует к цели в автономном режиме.

Руководитель конструкторской группы данной ракеты Бурак Озбек заявил на презентации, что ракета "находится на этапе испытаний", но при этом "первые ракетные стрельбы планируется провести в течение одного-двух месяцев после TEKNOFEST, а затем уже начнутся испытания с двигателем". Серийное производство ракеты заявлено с 2024 года.

Озбек также сообщил, что Baykar ведутся работы по созданию "более тяжелых версий" Kemankeş, а также варианта с наземным стартом.

Новая турецкая малогабаритная авиационная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş в экспозиции авиационно-промышленного шоу TEKNOFEST 2023. Стамбул, 27.04.2023 (с) Anadolu

Макет малогабаритной авиационной крылатой ракеты Bayraktar Kemankeş на внешней подвеске БЛА Bayraktar TB2 в экспозиции авиационно-промышленного шоу TEKNOFEST 2023. Стамбул, 27.04.2023 (с) gdh defence @gdhdefence

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.03.2021
Ракетными темпами: каковы перспективы «Искандеров» на рынке оружия
26.02.2021
Лидер турецкой оборонки увеличивает свой экспортный оборот
28.01.2021
Forbes (США): Россия выходит на экспортный рынок военных беспилотников, начав с поставок в Мьянму
22.01.2021
Куда летит беспилотная авиация
12.08.2019
Многоликий Эрдоган
08.08.2019
Продолжается истребление украинских Ил-76 в Ливии
22.10.2015
Эскобар: "Калибры" показали бесполезность американской системы ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.05 19:55
  • 48637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.05 17:46
  • 8
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 15:40
  • 2
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:14
  • 9
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 01.05 05:03
  • 2
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток
  • 29.04 21:16
  • 2
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России