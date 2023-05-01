Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş

Турецкая группа Baykar 27 апреля 2023 года на открывшемся в Стамбульском аэропорту имени Ататюрка авиационно-промышленном шоу TEKNOFEST 2023 официально представила новую малогабаритную (скорее даже миниатюрную) авиационную крылатую ракету Bayraktar Kemankeş (также именуется барражирующим боеприпасом), предназначенную для применения в первую очередь с беспилотных летательных аппаратов.

Новая турецкая малогабаритная авиационная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş в экспозиции авиационно-промышленного шоу TEKNOFEST 2023. Стамбул, 27.04.2023 (с) Anadolu

Заявляется, что крылатая ракета Kemankeş (старо-османский лучник) может запускаться с БЛА Bayraktar Akinci, Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3, одной из главных ее задач называется поражение средств ПВО. Ракета имеет стартовый вес 30 кг (что позволяет нести две ракеты даже аппарату Bayraktar TB2), вес "полезной нагрузки" (боевой части) 6 кг и оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем. Длина ракеты 1,73 м, высота с оперением 0,4 м, размах раскладывающегося крыла 1,25 м.

Ракета Kemankeş имеет заявленную дальность действия "более 200 км" и продолжительность полета (барражирования) до 1 часа. Крейсерская скорость полета составляет 360 км/ч, максимальная скорость до 720 км/ч, потолок до 6000 м. Ракета имеет командное наведение и оснащена электронно-оптической головкой наведения с широкообзорной стаблизированной телевизионной камерой с 36-кратным увеличением, совмещенной с лазерным дальномером, и двухсторонним каналом передачи данных. Эффективная дальность управления до 50 км (видимо, от БЛА-носителя, используемого в качестве ретранслятора), с планами увеличения до 100 км. Оператор способен как наводить ракету до поражения цели, так и осуществлять захват цели, после чего ракета следует к цели в автономном режиме.

Руководитель конструкторской группы данной ракеты Бурак Озбек заявил на презентации, что ракета "находится на этапе испытаний", но при этом "первые ракетные стрельбы планируется провести в течение одного-двух месяцев после TEKNOFEST, а затем уже начнутся испытания с двигателем". Серийное производство ракеты заявлено с 2024 года.

Озбек также сообщил, что Baykar ведутся работы по созданию "более тяжелых версий" Kemankeş, а также варианта с наземным стартом.

Новая турецкая малогабаритная авиационная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş в экспозиции авиационно-промышленного шоу TEKNOFEST 2023. Стамбул, 27.04.2023 (с) Anadolu

Макет малогабаритной авиационной крылатой ракеты Bayraktar Kemankeş на внешней подвеске БЛА Bayraktar TB2 в экспозиции авиационно-промышленного шоу TEKNOFEST 2023. Стамбул, 27.04.2023 (с) gdh defence @gdhdefence

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