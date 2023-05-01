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ЦАМТО

АО "НИИ стали" начало серийное производство противоосколочных одеял

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Стенд "НИИ стали"
Стенд "НИИ стали".
Источник изображения: www.tplants.com

ЦАМТО, 28 апреля. АО "НИИ стали" (в составе концерна "Калашников") начало серийное производство противоосколочных одеял.

Одним из первых заказчиков стала компания из Белгорода, работающая в непосредственной близости к зоне проведения СВО. Партия продукции будет отгружена заказчику в середине мая.

Противоосколочное одеяло разработки АО "НИИ стали" позволяет оперативно защитить объекты массового скопления людей – больницы, школы, предприятия, вокзалы. Небольшой вес одеяла и достаточная площадь позволяет применять его для защиты людей в домах, автомобилях и индивидуально, при попадании человека в зону боевых действий. Одеяло останавливает до 90% осколков образующихся при подрыве мин, снарядов, самодельных взрывных устройств.

Противоосколочные одеяла производства "НИИ стали" имеют сертификат соответствия.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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