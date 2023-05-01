АО "НИИ стали" начало серийное производство противоосколочных одеял

ЦАМТО, 28 апреля. АО "НИИ стали" (в составе концерна "Калашников") начало серийное производство противоосколочных одеял.

Одним из первых заказчиков стала компания из Белгорода, работающая в непосредственной близости к зоне проведения СВО. Партия продукции будет отгружена заказчику в середине мая.

Противоосколочное одеяло разработки АО "НИИ стали" позволяет оперативно защитить объекты массового скопления людей – больницы, школы, предприятия, вокзалы. Небольшой вес одеяла и достаточная площадь позволяет применять его для защиты людей в домах, автомобилях и индивидуально, при попадании человека в зону боевых действий. Одеяло останавливает до 90% осколков образующихся при подрыве мин, снарядов, самодельных взрывных устройств.

Противоосколочные одеяла производства "НИИ стали" имеют сертификат соответствия.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".