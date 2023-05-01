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ТАСС

Украина начала развертывание полученных из Дании французских САУ Caesar

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Полигонные стрельбы одной из изготовленных для Дании 155-мм/52 самоходных гаубиц Nexter CAESAR на колесном шасси Tatra T815 (8&times;8) (c) министерство обороны Дании
Полигонные стрельбы одной из изготовленных для Дании 155-мм/52 самоходных гаубиц Nexter CAESAR на колесном шасси Tatra T815 (8×8) (c) министерство обороны Дании.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По сообщениям украинских СМИ, в середине апреля украинские военнослужащие в Дании завершили обучение для управления этими САУ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar прибыли из Дании на Украину, идет их развертывание. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Киеве сообщил министр обороны Украины Алексей Резников .

"Заехали первые Caesar на Украину. Производство Франции, но это датские Caesar, которые становятся на боевое дежурство", - цитирует министра агентство РБК-Украина. Резников добавил, что переговоры с Данией о поставке этих систем шли с августа 2022 года.

По сообщениям украинских СМИ, в середине апреля украинские военнослужащие в Дании завершили обучение для управления этими САУ.

В феврале Минобороны Украины сообщило, что Дания передала Киеву все имеющиеся самоходные артиллерийские установки Caesar. По информации ведомства, 30 января во время визита в Одессу премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 САУ.

В связи с этим посольство РФ в Копенгагене заявляло, что решение датских властей о передаче САУ нацелено на эскалацию боевых действий, но не сможет изменить ход боев. В диппредставительстве подчеркнули, что Копенгаген "все глубже втягивается" в украинский конфликт, назвав циничной и безнравственной убежденность в том, что поставками вооружений можно достичь мира. 

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Страны
Дания
Россия
Украина
Франция
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