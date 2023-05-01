СМИ: центр исследований дальнего космоса откроется на территории космодрома на Хайнане

Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэн-1" взлетает с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, Китай.

По данным газеты "Хайнань жибао", центр призван содействовать качественному выполнению таких важных работ, как обслуживание тяжелых ракет-носителей и выполнение государственных программ изучения Луны и планет

ХАЙКОУ /Китай/, 28 апреля. /ТАСС/. Научный центр исследований дальнего космоса откроется в городе Вэньчан на северо-востоке провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании научного объекта в Вэньчане на текущей неделе подписали управление звездного городка и лаборатория исследования дальнего космоса (провинция Аньхой, Восточный Китай). Ожидается, что благодаря диверсифицированной ресурсной базе Хайнаньского порта свободной торговли новый центр будет иметь большой потенциал в продвижении международного сотрудничества.

Среди его ключевых задач - стимулирование внедрения высоких технологий и активное привлечение профессиональных специалистов для развития аэрокосмической отрасли Хайнаня. Этот центр призван содействовать качественному выполнению таких важных работ, как обслуживание тяжелых ракет-носителей и выполнение государственных программ изучения Луны и планет.

Хайнань играет важную роль в развитии космонавтики КНР. Вэньчан - это один из четырех космодромов Китая и единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск наиболее длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки CZ-7A ("Чанчжэн-7-а"). С космодрома на Хайнане были запущены пять космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" и беспилотный аппарат для исследования Луны "Чанъэ-5". Вэньчан позволил Китаю вывести на орбиту множество спутников.