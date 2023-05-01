Румыния модернизирует парк ОБТ Т-85М1 Bizonul

ЦАМТО, 28 апреля. Командование Сухопутных войск Румынии приняло решение модернизировать парк основных боевых танков (ОБТ) Т-85М1 Bizonul ("Зубр").

Как сообщает Janes.com, об этом заявил начальник бронетанкового управления штаба Сухопутных войск Румынии майор Сухан Ионут на конференции Future Armoured Vehicles Situational Awareness (FAVSA) 2023, проходившей в Лондоне с 24 по 25 апреля.

По словам С.Ионута, за счет модернизация TR-85M1 будет восполнен пробел до получения более современных ОБТ, а испытания модернизированной машины могут начаться уже в 2023 году.

Хотя, как отмечает Janes.com, объем программы модернизации все еще находится в процессе согласования руководством СВ, ожидается, что она будет включать улучшения ситуационной осведомленности платформы, а также установку автоматической системы пожаротушения и новой системы стабилизации орудия.

Напомним, что Вооруженные силы Румынии на фоне конфликта на Украине в декабре прошлого года заявили о намерении заменить устаревшие ОБТ Т-85М1 Bizonul более современными танками. Рассматривались три возможных претендента. Это новый американский M1A2 SEPv3 "Абрамс", немецкий "Леопард-2" (вероятно, "Леопард-2A7), а также южнокорейский K2 "Пантер".

В итоге Министерство национальной обороны Румынии 5 апреля 2023 года запросило у руководства парламента предварительное одобрение на закупку 54 модернизированных танков M1A2 "Абрамс" из наличия ВС США. Теперь также заявлено о намерении модернизировать парк ОБТ Т-85М1.

TR-85 – основной боевой танк третьего поколения, разработанный для Вооруженных сил Румынии. На базе ТР-77-580 (преемник Т-55) танк ТР-85 разрабатывался с 1978 по 1985 гг. и производился с 1986 по 1990 гг.

В марте 1994 года румынский генеральный штаб инициировал программу модернизации танков TR-85 приказом №1429. Программа модернизации была одобрена Высшим советом национальной обороны 14 апреля 1994 года. Реализация программы модернизации танка, получившего официальное обозначение TR-85M1 Bizonul, началась в 1996 году с получением двух прототипов. Цель программы заключалась в модернизации TR-85 до стандартов НАТО за счет улучшения огневой мощи, защиты, подвижности, систем связи и надежности двигателя, трансмиссии и тормозных систем.

В программе модернизации участвовали как иностранные компании (большинство из них из Франции), такие как Aerospatiale Matra, Sagem, Kollmorgen-Artus, Racal, так и местные оборонные компании, такие как военный консорциум ROMARM, METRA, Electro Magnetica, FAUR, Elprof, Aeroteh, IOR, Prooptica, Artego, Arsenal Resita, Metav, Forsev, Anticorozivul, IEMI, Rolast, Aerostar и IOEL. Результатом программы модернизации стал танк ТР-85М1, соответствующий стандартам НАТО.

Хотя TR-85M1 является дальнейшим развитием Т-55, он использует Т-образную силовую установку (аналогичную той, что используется в "Леопард-1") на базе немецкого дизельного двигателя V8 мощностью 830 л.с. (620 кВт). Танк имеет улучшенную башню, систему управления огнем "Циклоп" собственной разработки, новые 100-мм бронебойные оперенные подкалиберные снаряды BM-412 Sg (APFSDS-T). Полностью переработана подвеска. Боевая масса модернизированного ОБТ составила 50 т.