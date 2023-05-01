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ТАСС

Шойгу заявил об успешной реализации проектов России и Индии в области ВТС

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Министр обороны Индии Раджнат Сингх.
Министр обороны Индии Раджнат Сингх.
Источник изображения: defensenews.com

По словам министра обороны РФ, несмотря на все сложности международной политической ситуации, "ни один из совместных проектов в этой сфере свернут не был"

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апреля. /ТАСС/. Все российско-индийские проекты в области военно-технического сотрудничества успешно реализуются, ни один из них не был свернут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в Нью-Дели в пятницу.

"О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технических связей. Успешно развивается научно-исследовательская кооперация, реализуются масштабные и долгосрочные проекты. Несмотря на все сложности текущей международной политической ситуации, ни один из совместных проектов в этой сфере свернут не был", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что, как бы ни менялась международная обстановка, "курс на углубление российско-индийского сотрудничества остается неизменным".

По словам Шойгу, оборонная сфера является одним из ключевых направлений российско-индийского сотрудничества. "Укрепляются связи по линии генеральных штабов, видов вооруженных сил и военно-учебных заведений двух стран. Поддерживаются тесные военные контакты в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс", - сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что российско-индийские отношения связывает прочная, проверенная временем дружба, 76-я годовщина которых отмечалась 13 апреля 2023 года. "Придаем первостепенное значение укреплению двустороннего особо привилегированного стратегического партнерства, которое вносит большой вклад в дело поддержания безопасности и стабильности в Азии и мире в целом", - сказал Шойгу, подчеркнув, что высоко ценит личное участие коллеги в развитии военного и военно-технического взаимодействия с РФ.

"Нацелены на продолжение плодотворной совместной работы", - констатировал министр обороны России. Он поблагодарил главу оборонного ведомства Индии за радушный прием и поздравил с успешным проведением совещания министров обороны государств - стран участниц ШОС, которое прошло ранее в пятницу в Нью-Дели под председательством Сингха. 

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